I Lions under 9 si metto in evidenza a Lucca

15 Novembre 2021

Livorno 15 novembre 2021

I giovanissimi ‘leoncini’ si sono messi in grande evidenza nel raggruppamento (o concentramento che dir si voglia) svoltosi al campo dell’Acquedotto, a Lucca.

Gli atleti dei Lions Amaranto Livorno under 9, guidati dagli allenatori-educatori Davide Strazzullo e Claudio Lischi, in tale riuscitissimo evento, andato in scena nel pomeriggio di sabato, si sono presentati con due squadre e si sono confrontati con due rappresentative dei padroni di casa.

Ciascuna partita della kermesse si è snodata su due frazioni. Tutti gli incontri si sono chiusi con il successo dei labronici.

È evidente come in queste categorie propaganda (tra gli under 9 militano atleti nati negli anni 2013 e 2014) i risultati tecnici e le mete segnate abbiano un valore del tutto relativo.

L’importante è solo divertirsi con la palla ovale. I conti, anche da questo punto di vista, stanno tornando.

L’ampissima rosa dei Lions under 9 consente, normalmente, di effettuare, nello stesso fine settimana, due raggruppamenti e di presentare in tutto quattro squadre.

Nella circostanza, causa maltempo, il raggruppamento che avrebbe dovuto ospitare nella mattinata di domenica due delle quattro rappresentative amaranto, al ‘Viviana e Francesca’ di Grosseto, è stato annullato.

Questi i ‘leoncini’ grandi protagonisti a Lucca:

Tommaso Palermo, Matteo Bertolini, Edoardo Bani, Dario Domenici, Mattia Ardizzone, Mirco Rossi, Vittoria Tascini, Tommaso Pannese, Dario Bernardoni, Gregorio Lonzi, Marco Vallerini, Tommaso Pinna.

