Home

Eventi

I Magazzini Generali riaprono le porte sabato 19 agosto con un doppio appuntamento

Eventi

17 Agosto 2023

I Magazzini Generali riaprono le porte sabato 19 agosto con un doppio appuntamento

Livorno 17 agosto 2023 – I Magazzini Generali riaprono le porte sabato 19 agosto con un doppio appuntamento

Doppio evento ai Magazzini Generali di Livorno, verso un nuovo centro per le arti contemporanee.

Prossima apertura: sabato 19 agosto dalla h 19 alle h 21

I Magazzini Generali riaprono le porte sabato 19 agosto dalle ore 19 alle ore 21 in cui si può visitare due nuovi progetti: all’esterno e nel nuovo spazio al MAGAZZINO 5 l’intervento dell’artista inglese Mark Titchner che traccia il primo punto di COORDINATE.

COORDINATE è un progetto biennale a cura di Juan Pablo Macias e Alessandra Poggianti che prevede una serie di interventi di artisti che, dal complesso dei Magazzini Generali, si diffondono nell’area urbana circostante in dialogo con la città e il mondo.

La prima coordinata è quella tracciata da Mark Titchner che dai Magazzini Generali lancia un messaggio poetico rivolto alla città. In uno spazio di passaggio, l’artista diffonde una testo che si collegata al mare e alla storia del porto franco: THROUGH SUCH STORMS,

AGAINST SUCH TIDES, TOWARDS NEW SHORES / ATTRAVERSO QUESTE

TEMPESTE, CONTRO OGNI MAREE, VERSO NUOVE RIVE.

Al MAGAZZINO 6,

sede storica di Carico Massimo si puo’ visitare la mostra di Fabrizio Basso, tra i primi artisti italiani a realizzare installazioni audio ed anticipare temi che confluiscono nella successiva arte pubblica e relazionale degli anni novanta.

La mostra ripercorre oltre 30 anni di lavoro ed è suddivisa in tre episodi.

Il I° episodio è dedicato agli ASCOLTI. Saranno presenti tutti i lavori audio che, dal 1979 ad oggi, sono stati prodotti da Basso insieme ai collettivi che gravitano intorno ai centri sociali con racconti trascrizioni e suoni, dalle intercettazioni telefoniche, alle trasmissioni di Radio Belin, passando per le insonorizzazioni di condomini e quartieri con le TV pirata.

Le mostre inaugurano un nuovo percorso per i Magazzini Generali, storici edifici costruiti nel 1918 come depositi per merci in arrivo e partenza dal porto; oggi si ridefiniscono con una nuova uso, a base culturale e un nuovo visual identity: MG 48°50°

Sull’esperienza maturata dall’associazione Carico Massimo e in connubio con Magazzini Generali spa, si apre un polo per la produzione di cultura contemporanea, diretto da Juan Pablo Macíase Alessandra Poggianti.

La nuova identità visuale è stata studiata da Brice Delarue (studio zirkumflex) sulla base di una ricerca di caratteri tipografici industriali del XX secolo e riadattate all’attualità.

MG 48°50° mette insieme patrimonio materiale e immateriale, forme e contenuti, conservazione e innovazione.

Lo sviluppo a base culturale riguarda tutto il complesso e prevede il riuso dei locali al fine di creare un distretto culturale, un punto di riferimento per ricerca, produzione e alta formazione artistica, sempre con uno sguardo alla nostra

contemporaneità.

In sinergia con il Comune di Livorno; MG 48°50° intende creare una filiera di lavoro, un circolo virtuoso che, a partire dal territorio, lavori localmente in dialogo con il mondo.

Per informazioni e prenotazioni:

Magazzini Generali 48° 50°

via della Cinta Esterna 48/50 – Livorno (LI) Italia

dal 30 luglio al 24 settembre 2023

aperto il sabato dalla 19 alle 21 o su appuntamento

web caricomassimo.org

email info@caricomassimo.org

what’s up +39 349 8051697

tel. +39 0586 488976

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin