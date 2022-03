Home

I messaggi di cordoglio per la scomparsa di Rosaria Scaffidi simbolo della lotta contro la discarica di Limoncino

12 Marzo 2022

Livorno 12 marzo 2022

Esprimo a nome mio e di Città Diversa, a cui fu collegata con una propria lista alle elezioni amministrative, cordoglio per la perdita di Rosaria Scaffidi, sconcerto per una morte improvvisa, vicinanza ai figli Paolo e Marco e a tutti i familiari.

Rosaria è stata una donna dal carattere forte e una cittadina attiva capace di coinvolgere e di suscitare sentimenti contrapposti, ma mai di lasciare indifferenti.

Gli rendiamo onore per le comuni battaglie che sono state di grande stimolo per la città e le istituzioni.

Marco Cannito

Vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze per la morte di Rosaria Scaffidi, anima del presidio contro la discarica al Limoncino. Per molti anni si è battuta contro lo scempio di una discarica sulle colline livornesi, per una propria sensibilità ambientale non comune.

Fino all’ultimo ha partecipato al presidio permanente ricominciato in questi ultimi giorni, e questa improvvisa notizia ha colto tutti di sorpresa lasciandoci sbigottiti, ma ancora più determinati a continuare questa lotta anche nel suo ricordo, tenendo ben presente la sua tenacia e la sua combattività.

Potere al Popolo Livorno

La scomparsa di Rosaria Scaffidi, il cordoglio dell’Amministrazione comunale: “Rosaria Scaffidi era una donna battagliera e determinata. La sua grande energia nel portare avanti la battaglia legata alla discarica del Limoncino è sempre stata uno stimolo per le amministrazioni comunali, e una grande e importante testimonianza di cittadinanza attiva. Il sindaco e la Giunta desiderano esprimere le loro sentite condoglianze alla famiglia di Rosaria.

L’Amministrazione Comunale

Livorno perde una cittadina che amava il proprio territorio ed era disposta a lottare per la città, fino alla fine. Un esempio per tutti noi. Dolore tremendo

Francesco Berti

La nostra città perde una grande guerriera, che ha combattuto fino all’ultimo per l’ambiente e per i diritti dei cittadini. R.I.P. cara Rosaria, che la terra ti sia lieve.

Sono senza parole per il dolore, ma so che da lassù continuerai a proteggere i livornesi

Stella Sorgente

