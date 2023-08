Home

17 Agosto 2023

Livorno, 17 agosto 2023 – I mestieri del cinema, incontro con lo sceneggiatore e regista Francesco Bruni

Il quarto appuntamento de “La Bella Estate I mestieri del cinema”, in programma venerdì 18 agosto alle ore 18.30 nel parco di Villa Maria avrà come protagonista Francesco Bruni, sceneggiatore e regista.

In questo incontro Bruni fornirà validi consigli per i giovani appassionati della settima arte, su come intraprendere la carriera nel mondo del cinema.

Bruni ha lavorato per molti anni con il regista Paolo Virzì e ha adattato per la televisione i racconti e i romanzi di Andrea Camilleri per la serie de Il Commissario Montalbano.

Nel 2011 ha esordito alla regia con Scialla! (Stai sereno), il film più premiato del 2011: ha infatti vinto il David di Donatello 2012 come Miglior regista esordiente e il Nastro d’argento 2012 per Miglior regista esordiente.

A marzo del 2013 è stato eletto presidente dei 100autori, la principale associazione italiana degli autori del settore audiovisivo.

Bruni, inoltre, ha vinto il premio Flaiano per la sceneggiatura per Cosa sarà (2020).

Dal 2022 è alla regia e alla sceneggiatura di “Tutto chiede salvezza” una serie televisiva italiana pubblicata il 14 ottobre su Netflix e tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, in preparazione la seconda serie.

A concludere l’incontro la degustazione a cura di Fisar Livorno, «Aspettando MarediVino» gentilmente offerta dall’azienda agricola Sant’Agnese. Piccola azienda a conduzione familiare, situata proprio nel mezzo del promontorio di Piombino.

In occasione della rassegna all’interno della biblioteca, Centro di Documentazione sulle arti dello spettacolo, sarà possibile visitare la mostra Il cinema muto.

Gli incontri sono a ingresso libero. Non è prevista la prenotazione. Per informazioni sugli eventi e gli ospiti è possibile telefonare allo 0586.219265.

VILLA MARIA – Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo – Biblioteca Labronica

Via F. Redi 22 – (ingresso anche da Via Calzabigi 54) – Livorno

Per informazioni (lunedì a sabato 8.30/13.30):

Tel. 0586219265

bibspettacolovillamaria@comune.livorno.it

