10 Aprile 2025

Livorno 10 aprile 2024 I metalmeccanici sono ancora senza Contratto. Proclamate ulteriori 8 ore di sciopero a livello nazionale nel settore industria e piccole e medie aziende

Ciò si è reso necessario a causa della chiusura del negoziato delle associazioni datoriali

riguardo la trattativa sul rinnovo del Contratto Collettivo nazionale di lavoro industria

metalmeccanica e piccola e media impresa.

A livello nazionale è stato deciso di intensicare la lotta per superare l’intransigenza di

Federmeccanica e nello stesso tempo mandare un chiaro segnale alle imprese,

confermando anche lo sciopero degli orari straordinari e delle essibilità.

Abbiamo il dovere di rinnovare il Contratto nazionale dei metalmeccanici industria e

piccola e media impresa, per aumentare il salario ai lavoratori, contrastare la precarietà e

ridurre gli orari di lavoro a parità di salario.

Lo sciopero per la Provincia di Livorno verrà articolato con le seguenti modalità:

2 ore di Sciopero per il giorno venerdì 11 aprile, le ultime 2 ore di ogni turno di

lavoro ( salvo diversa indicazione delle RSU)

2 ore di Sciopero per il giorno mercoledì 16 aprile, le ultime 2 ore di ogni turno di

lavoro ( salvo diverse indicazioni delle RSU)

2 ore di Sciopero per il giorno venerdì 18 aprile, le ultime 2 ore di ogni turno di

lavoro ( salvo diverse indicazioni delle RSU)

2 ore di Sciopero per il giorno mercoledì 30 aprile, le ultime 2 ore di ogni turno di

lavoro ( salvo diverse indicazioni delle RSU)

Sollecitiamo inoltre tutte le RSU ad articolare al massimo gli scioperi in ogni luogo

di lavoro!

Invitiamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori ad aderire alle iniziative di mobilitazione per

conquistare il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro.

Segreterie Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil Provincia di Livorno.