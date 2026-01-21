I Ministri sul palco del The Cage

Home

Parte da Livorno Provincia Popolare tour 2026, il nuovo tour de I Ministri, e il teatrino di Villa Corridi si conferma ancora una volta come un punto di riferimento per la grande musica nel panorama nazionale dei live club. Nati a Milano nell’autunno del 2006, I Ministri irrompono nella scena musicale italiana con un’attitudine fuori dagli schemi e un rock diretto, politico e viscerale. L’esordio autoprodotto I Soldi Sono Finiti diventa subito un caso: un disco controcorrente, accompagnato da un’immagine iconica e da un’intensa attività live che li porta rapidamente sotto i riflettori nazionali. Da lì in avanti è una crescita costante fatta di album incisivi (Tempi Bui, Per Un Passato Migliore, Cultura Generale, Fidatevi, Giuramenti), tour sold out, collaborazioni prestigiose e una presenza live che diventa marchio di fabbrica. La band intreccia rock, urgenza sociale e una narrazione generazionale capace di parlare al presente, senza sconti. Negli anni I Ministri calcano palchi italiani ed europei, partecipano a festival storici, celebrano anniversari importanti e continuano a rinnovarsi, anche dal punto di vista visivo, con le ormai celebri giacche disegnate da Nick Cerioni. Nel 2025 tornano con nuova energia: Aurora Popolare segna un nuovo capitolo, accompagnato da singoli potenti e da un tour che conferma il trio come una delle realtà più solide e riconoscibili del rock italiano contemporaneo: «Per tutti quelli che hanno fatto chilometri e chilometri per venire a sentire Aurora Popolare nelle grandi città e per quelli che non ce l’hanno fatta perché troppo lontani e troppo aggrovigliati negli impegni della vita di ogni giorno, per i piccoli club che resistono solitari in zone dove nessuno ti aiuta a fare cultura e per tutti i posti che si “ostinano” a proporre musica dal vivo originale, per tutti loro, abbiamo pensato a un tour che potesse restituire qualcosa di tutto quello che ci è stato dato – dicono – e abbiamo pensato che, quei chilometri, toccasse di nuovo a noi farli. Abbiamo pensato a Provincia Popolare, un tour che, come dice il nome, attraverserà la sconfinata provincia italiana, fermandosi in club piccoli e meno piccoli, per portare quello che abbiamo da dire ovunque sia possibile, per far sentire il nostro nuovo album anche da palchi alti mezzo metro. E lo faremo tornando alla dimensione con cui cominciammo a girare ormai 20 anni fa, quella del trio, con tutta l’urgenza, la crudezza e il sudore che si porta dietro». Appuntamento venerdì 23 gennaio, apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili in prevendita su TicketSms al costo di 23 euro più i diritti di prevendita. A seguire, per restare insieme e ballare fino a tarda notte, dj-set a cura di Robetta Party; i biglietti sono acquistabili direttamente in cassa a 10 euro con prima consumazione inclusa.

