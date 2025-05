Home

Politica

“I musei incassano un decimo di quanto spendono, – 2.395.000 euro e fondo cassa del Comune ridotto di 10 milioni”. L’analisi di Palumbo del rendiconto di gestione

Politica

2 Maggio 2025

“I musei incassano un decimo di quanto spendono, – 2.395.000 euro e fondo cassa del Comune ridotto di 10 milioni”. L’analisi di Palumbo del rendiconto di gestione

Livorno 2 maggio 2025 “I musei incassano un decimo di quanto spendono, – 2.395.000 euro e fondo cassa del Comune ridotto di 10 milioni”. L’analisi di Palumbo del rendiconto di gestione

Rendiconto di Gestione 2024: la Giunta Salvetti ha ridotto il Fondo Cassa di 10 milioni. Sui musei buttati 2,3 milioni di Euro.

L’analisi del consigliere comunale Alesssandro Palumbo (Fratelli dìItalia):

“Nell’ultimo Consiglio Comunale, la maggioranza Salvetti, si é anche approvata il Rendiconto di Gestione 2024.

Un Rendiconto che ci consegna il peggior risultato di amministrazione da quando governa la Giunta Salvetti (escludendo il 2020, l’anno della pandemia). Un risultato fortemente condizionato dal flusso di cassa e dallo stralcio di residui attivi (i crediti accertati ma non incassati).

Quello che emerge dal documento é che, dopo aver accumulato, per tanti anni, una quantità sempre più crescenti di residui attivi (248 milioni fino al 2023), nel 2024, l’Amministrazione é stata costretta a stralciare ben 19 milioni di crediti vetusti, parcheggiati in bilancio da moltissilmo tempo ma le cui speranze di riscossione erano ormai a zero.

Questo in via prudenziale per una sentenza della Corte dei Conti delle Marche (citata proprio nel rendiconto) che, nel 2023, deve aver bastonato un comune per dei residui mantenuti non troppo regolarmente nel bilancio dell’ente.

La Corte, nella sentenza, ha indicato precise indicazioni sulle motivazioni da fornire per tenere questi crediti in bilancio per oltre 5 anni, poiché hanno un effetto positivo sul risultato di amministrazione, se mantenuti in bilancio pur senza più speranze di convertirli in liquidità.

Altro elemento importante del Rendiconto é il flusso di cassa.

La Giunta, nel 2024, ha speso oltre 26 milioni in più rispetto a quanto poteva spendere in base alle proprie entrate, in particolare sulla parte corrente.

Citiamo ad esempio 80.000 Euro di spese per la “comunicazione istituzionale” pre-campagna elettorale, gli 800.000 Euro per una fallimentare mostra di Leonardo e gli innumerevoli ormai noti eventi targati LEM, che hanno un ritorno economico solo per pochissimi beneficiati.

Eventi spacciati per gratuiti alla cittadinanza, in particolare quella giovanile, ma che gratuiti non sono e non saranno mai, perché il conto lo pagano indirettamente sempre i livornesi che oggi si ritrovano oltre 10 milioni in meno sul Fondo di Cassa del Comune, a causa di molte spese che hanno ricercato un consenso facile e breve, ma che poi nascondono i problemi veri per la città.

Ad esempio i musei hanno incassato appena 285.000 Euro a fronte di 2,68 milioni di spesa.

Tutto questo mentre la Terrazza Mascagni cadeva a pezzi, Montenero Alto e la Fortezza Vecchia versano in condizioni pietose ed il Torrino del Parco della Ceschina é nel frattempo già crollato. Più banalmente, lo stesso Museo della Città, esternamente, per come è tenuto il verde antistante l’ingresso, versa in condizioni molto sconfortanti per i turisti.

Un’amministrazione seria, a prescindere dal colore politico, dovrebbe prima impiegare le sue molte risorse per valorizzare il suo patrimonio storico, la sua bellezza ed avere una visione lungimirante sia sul turismo che sulla cultura.

Quello che invece purtroppo mostra il Rendiconto é anche la totale incapacità di spendere sia risorse proprie sia, soprattutto; quelle del PNRR per progetti. Progetti sui quali siamo indietro nei tempi indicati e quindi, rischiamo di dover restituire milioni di euro all’Europa lasciando in bilico molte opere e valorizzazioni importanti per la Livorno del futuro.

Per fortuna la campagna elettorale c’é una volta ogni cinque anni, perché, se l’Amministrazione Salvetti mantenesse ogni anno questo trend con le risorse dei cittadini, come ha fatto nel 2024, chi si ritroverà ad amministrare nel 2029 avrà poco da stare allegro, e i livornesi ancora meno”.

“I musei incassano un decimo di quanto spendono, – 2.395.000 euro e fondo cassa del Comune ridotto di 10 milioni”