I musicisti di Istanti Sonori a La Riuso, un ghiotto appuntamento musicale

23 Giugno 2021

Livorno 23 giugno 2021

Alle ore 19,00 di sabato 26 giugno, un ghiotto appuntamento musicale con i musicisti facenti parte dell’associazione Istanti Sonori, a La Riuso, centro di quartiere, bazar sociale nonché sede di Mezclar22 Aps, situato in via Della Pina D’Oro n°22, a Livorno.

I musicisti di Istanti Sonori:

Bruno Gussoni (flauti shakuhachi, ryūteki, nohkan, shinobue); Michele Barontini (clarinetto, batteria); Edoardo Ricci (sassofoni contralto, soprano, tromba); Eugenio Sanna (chitarra amplificata, voce, palloncini, listerelle metalliche, cellophane); Alessandro Geri (contrabbasso); a Isolina Ravenda (voce); Sara Fontana (chitarra elettrica, elettronica); Marco Carvelli (trombone); Dario Arrighi (elettronica); David Lucchesi (chitarra elettrica, piccola elettronica, oggetti); Roberto Kabuy Traverso (batteria) e combinandosi inoltre in formazioni varie, con gli stessi padroni di casa, Chiara Lazzerini (trombone) e Filippo Del Bubba (cajón) si esibiranno in un suggestivo ambiente, attraverso un gioco variopinto e caleidoscopico, di vari set musicali

L’idea di base de La Riuso, è quella di far confluire dentro la cornice di “un temporary store” di oggetti di riciclo, una vera e propria officina artistica, dove, oltre a dar nuova vita ai materiali contenuti, si possa raccogliere, attraverso mezzi audiovisivi e fotografici, le storie di vita degli abitanti del quartiere e di fare degli incontri serali da svolgere in collaborazione con i commercianti del luogo, attraverso concerti musicali, reading poetici, proiezioni audiovisive.

Un’iniziativa originale e creativa, sorta nell’ambito di un progetto di economia circolare per la rigenerazione urbana della città.

Occorrerebbe allora che luoghi non usati comunemente per fare concerti e spettacoli, cominciassero a farlo, dal momento che il suono, i suoni e la musica, che fa parte di essi, temperano gli ambienti armonizzandoli e ri-generandoli, foderano le pareti delle stanze in cui essi vengono prodotti; nobilitano la vita di ogni essere umano. D’altronde il mondo vive e si nutre di suoni.

Nel corso del concerto, verrà offerto al pubblico intervenuto, un ottimo aperitivo a offerta libera.

