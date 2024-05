Home

Cronaca

I numeri dei croceristi rimasti in città e la loro spesa media, i dati dell’assessore Garufo

Cronaca

28 Maggio 2024

I numeri dei croceristi rimasti in città e la loro spesa media, i dati dell’assessore Garufo

Livorno 28 maggio 2024 – I numeri dei croceristi rimasti in città la loro spesa media, i dati dell’assessore Garufo

Crociere e crocieristi, il bilancio dell’assessore Garufo, i numeri dei turisti rimasti a Livorno, la spesa procapite e l’impatto ambientale delle navi

“Nel 2023 i Crocieristi rimasti a Livorno sono stati 273.000 con una spesa media di 130€.

Una cifra per fortuna molto lontana dalla spesa di un semplice caffè, bottiglia d’acqua e gelato. È un traffico in crescita nel 2024 con ricadute economiche ancora più importanti.

Parallelamente abbiamo affrontato anche le ricadute ambientali che detto traffico ha sulla città. Il controllo sulle emissioni di zolfo, in accordo con la Capitaneria di Porto è un provvedimento che anticipa la normativa europea e sta facendo scuola in Italia. L’Autorità Portuale concluderà a breve il progetto di elettrificazione delle banchine. Abbiamo riorganizzato la sosta dei bus in via Cogorano separando le fermate delle navette dai bus che portano i crocieristi fuori città”. E’ quanto dichiara l’assessore Rocco Garufo