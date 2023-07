Home

Cronaca

I pellegrini approdano a San Jacopo, Livorno parte toscana del Cammino di Santiago (Foto e Video)

Cronaca

3 Luglio 2023

I pellegrini approdano a San Jacopo, Livorno parte toscana del Cammino di Santiago (Foto e Video)

Livorno 3 luglio 2023

Livorno celebra il suo legame con il Cammino di San Jacopo Domenica 2 luglio si è svolta a Livorno una serie di eventi dedicati al Cammino di San Jacopo, l’itinerario storico-devozionale che collega Firenze a Santiago di Compostela passando per sette città e sette cattedrali toscane.

La manifestazione, organizzata dai referenti delle rappresentazioni storiche di Pistoia e Livorno, ha avuto come momento centrale la consegna delle credenziali ai pellegrini che intendono intraprendere il cammino spirituale verso la meta spagnola.

Le credenziali sono una sorta di passaporto che attestano l’identità e le tappe del viaggio dei camminanti. Si tratta della prima volta che vengono consegnate a Livorno, è un gesto che vuole valorizzare la città come punto di partenza della via di San Jacopo.

La giornata si è aperta con l’allestimento di alcune bancarelle nel quartiere di San Jacopo, dove i figuranti in costume hanno offerto ai visitatori prodotti tipici e artigianali.

Poi si è passati alla visita della chiesa di San Jacopo in Acquaviva, dove le suore del Cristo Re hanno intonato canti gregoriani durante la cerimonia delle credenziali.

Infine, si è assistito all’arrivo dei pellegrini che hanno portato le reliquie di San Jacopo dalla Spagna, in una rappresentazione scenica che ha ricordato il grande evento del 1145, quando Pistoia ricevette le spoglie del santo dall’arcivescovo di Santiago.

La manifestazione ha coinvolto attivamente i cittadini e le associazioni del quartiere, che hanno partecipato come figuranti

Il coordinamento è stato affidato a Emanuele Gamba e Stefania Fraddanni, mentre la regia è stata curata da Giuseppe Cada. Il presidente del Remo San Jacopo, Andrea Maffei, è stato il referente principale dell’iniziativa, che ha visto anche il sostegno della parrocchia e dei consigli di zona.

L’obiettivo è stato quello di creare comunità, divertirsi e recuperare una memoria collettiva storica che appartiene alla città di Livorno.

Il Cammino di San Jacopo infatti era una via di transito importante per i pellegrini medievali che volevano raggiungere Santiago senza affrontare i pericoli dei Pirenei.

La via fu chiamata anche la via di Cosimo III, perché il granduca di Toscana la percorse nel 1669 da Firenze a Livorno, dove si imbarcò per la Spagna. Oggi la regione Toscana vuole rivalutare questo itinerario culturale e spirituale che unisce il territorio e le sue tradizioni.

Le splendide immagini della manifestazione e il video con i pellegrini nella cripta

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin