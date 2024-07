Home

I pellegrini tornano da Santiago de Compostela con la reliquia di San Giacomo, rievocazione storica a San Jacopo (Video)

21 Luglio 2024

Livorno, 21 luglio 2024 – I pellegrini tornano da Santiago de Compostela con la reliquia di San Giacomo, rievocazione storica a San Jacopo

Ieri sera, in un’atmosfera carica di storia e tradizione, piazza San Jacopo a Livorno ha ospitato la rievocazione storica dell’arrivo di due pellegrini da Santiago de Compostela. L’evento ha celebrato il ritorno di Tebaldo e Mediovillano, che hanno portato con sé la preziosa reliquia di San Giacomo, immergendo la città in un viaggio nel passato.

I pellegrini sono giunti in barca, attraccando al molo collegato alla piazza. Il loro arrivo è stato accolto da una folla entusiasta e da un’atmosfera suggestiva, creata dalla luminaria delle imbarcazioni sullo sfondo. Dopo aver consegnato la reliquia e salutato i presenti, Tebaldo e Mediovillano si sono diretti alla cripta della chiesa di San Jacopo, seguiti da un corteo di fedeli e curiosi.

La manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Livorno, è iniziata nel pomeriggio con l’animazione della piazza San Jacopo in Acquaviva, dove i pellegrini provenienti dai diversi cammini toscani si sono radunati. Alle ore 19, si è celebrata una Santa Messa nella chiesa di San Jacopo in Acquaviva, con canti gregoriani e seguita dal rito comunitario di consegna delle Credenziali per chi parte per Santiago e per tutti gli altri cammini.

La serata è proseguita con la rievocazione storica, narrata dalla voce di Michele Crestacci. La rappresentazione scenica ha visto l’approdo di una barca a remi con a bordo la reliquia di San Giacomo, mentre balli medievali in costume hanno animato la piazza. Figuranti in costume hanno ricreato gli antichi mestieri, esponendo prodotti tipici e artigianali nelle bancarelle allestite per l’occasione.

Un’area di ristoro medievale ha offerto ai partecipanti la possibilità di degustare piatti tipici dell’epoca, contribuendo a ricreare un’atmosfera autentica. Inoltre, dalle 17 alle 22, sono state organizzate visite straordinarie guidate alla cripta di San Jacopo, consentendo ai visitatori di esplorare questo angolo di storia.

La realizzazione dell’evento ha coinvolto numerose realtà locali, tra cui la sezione nautica San Jacopo, l’associazione Vivi San Jacopo, l’associazione La Livornina, l’associazione Il Gioiello Dimenticato, la Confraternita di San Jacopo di Compostella, il Circolo della Pesca, il Moletto Nazario Sauro e il Consiglio di Zona 3.

La rievocazione storica dell’arrivo dei pellegrini da Santiago de Compostela è stata un successo, dimostrando ancora una volta la capacità di Livorno di celebrare e valorizzare le proprie tradizioni storiche e culturali. Un evento che ha saputo unire storia, fede e comunità in un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

