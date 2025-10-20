Home

20 Ottobre 2025

I Pirati iniziano col piede giusto, battono i fiorentini dell’Arf

Livorno 20 ottobre 2025 I Pirati iniziano col piede giusto, battono i fiorentini dell’Arf

La squadra campione d’Italia Old uscente ha iniziato con il piede giusto la nuova stagione. Sul terreno amico del ‘Tamberi’ di via Russo, a Livorno, la realtà dei Pirati ha battuto 5-0 (ogni meta un punto) i fiorentini dell’Arf ed ha così allungato una striscia di risultati utili iniziata addirittura due anni fa. La formazione dei tuttineri allenati dal terzetto Federico Guidi, Francesco Mariotti e Alberto Mazzoni ha confermato nella partita casalinga con i gigliati – prima giornata del campionato territoriale – tutte le qualità che le hanno consentito dal 2022 in poi di salire tre volte sul podio della classifica nazionale del torneo CIRO (Campionato Italiano Rugby Old). I Pirati, che presentano nelle proprie fila elementi di tutta la provincia di Livorno (isola d’Elba compresa) e che contanto su due quartier generali, dove effettuare allenamenti e disputare le gare casalinghe (il ‘Santa Costanza’ di San Vincenzo e, appunto, il ‘Tamberi’ di Livorno), hanno evidenziato – nuovamente – doti importanti per la categoria (negli Old trovano spazio elementi che hanno superato i 35 anni d’età). I Pirati, contro gli Arf, hanno siglato nel primo tempo tre mete (a bersaglio Alessio Ferrini e, con una doppietta, Francesco Mariotti). Nella prima parte della ripresa, i padroni di casa hanno continuato a spingere ed hanno realizzato altre due marcature (a segno Giovanni Lunardi e Gabriele Biagiotti). Nel finale, a risultato acquisito, i livornesi non hanno abbassato la guardia e grazie ad una dose massiccia di grinta e volontà, hanno impedito agli antagonisti di trovare la meta della bandiera. Cinque a zero il risultato conclusivo: curiosamente lo stesso punteggio con il quale era stato liquidato il Brixia Brescia lo scorso sabato 7 giugno, nella finale del campionato CIRO, giocata a San Vincenzo. “Siamo soddisfatti – il commento a caldo di Alberto Mazzoni – delle risposte giunte in questa prima gara di campionato”. Ben 25 i giocatori tuttineri a referto. Tutti quanti hanno trovato spazio nel corso dell’incontro. Si tratta di: Daniele Biagiotti, Cristiano Bufalini, Michele Buono, Francesco Buti, Paolo Castagnini, Alessio Ferrini, Stefano Ferrini, Luigi Gori, Gianni Incardona, Giovanni Lunardi, Matteo Marcel, Francesco Mariotti, Alberto Mazzi, Bruno Milesi, Stefano Pagni (cap.), Mattia Palandri, Simone Piacentini, Federico Pieretti, Enrico Pini, Riccardo Sciacol, Ciro Sportiello, Marco Raffaele Tomaselli, Marino Dell’Omodarme, Simone Nuti, Gabriele Biagiotti.

