I pomeriggi della Biblioteca Vespucci-Colombo – “Moby Prince 1991-2022. La nuova verità”

5 Marzo 2023

I pomeriggi della Biblioteca Vespucci-Colombo – “Moby Prince 1991-2022. La nuova verità”

Livorno 5 marzo 2023 – I pomeriggi della Biblioteca Vespucci-Colombo – “Moby Prince 1991-2022. La nuova verità”

Nuovo super appuntamento alla biblioteca del Vespucci-Colombo,

venerdì 10 marzo alle ore 17:30 quando si terrà la presentazione del volume da poco uscito “Moby Prince 1991-2022. La nuova verità”, edito da ETS.

L’incontro si svolgerà alla presenza dell’autrice, Elisabetta Arrighi, e dei moderatori Cristina Lucetti e Giuseppe Mascambruno.

Per l’occasione interverranno Luca Salvetti (Sindaco di Livorno), Francesco Gazzetti (Consigliere Regione Toscana), Bruno Neri e Stefano Taddia (Avvocati di Parte Civile), Gabriele Bardazza (Consulente Tecnico della Commissione della Camera dei Deputati). Saranno poi presenti l’Associazione 140, l’Associazione 10 aprile e la classe 5B Liceo Artistico Grafico dell’IIS Vespucci-Colombo (a.s. 2016/17).

La presentazione sarà intervallata da letture di Nicoletta La Terra.

Il volume ripercorre la storia della tragica vicenda del Moby Prince, per la quale ci sono voluti 31 anni, cinque mesi e cinque giorni per arrivare ad una nuova e clamorosa “verità”, quella della presenza di un terzo natante che tagliò la rotta al traghetto. L’ipotesi era già contenuta in alcune carte processuali, ma mai venne realmente approfondita fino a quando la Commissione d’inchiesta della Camera dei deputati si è occupata della ricostruzione degli eventi. Tra le pagine di questo libro si approfondiscono le conclusioni della Commissione e si chiude quel percorso che ha sempre cercato “verità e giustizia” da sempre invocate dai familiari delle 140 vittime. Oltre ad alcune testimonianze inedite, il volume offre nuovi focus su punti controversi della vicenda, dalle tracce di tritolo all’esplosione a bordo, dalla posizione dell’Agip Abruzzo agli accordi fra gli armatori per gli indennizzi, fino ad arrivare alla necessità di dare un nome al terzo natante.

Elisabetta Arrighi, giornalista professionista, ha seguito per il quotidiano «Il Tirreno» la tragedia del Moby Prince fin dalla sera del 10 aprile 1991 quando, nella rada di Livorno. persero la vita 140 persone sul traghetto in fiamme. Sulla vicenda ha scritto tre libri.

Fra le sue pubblicazioni da ricordare: Dall’atelier alla cucina. Arte, moda e grandi menu. Con 26 ricette dello chef Emanuele Vallini (ETS, 2017); All’Opera! Viaggio nei teatri di Livorno, Lucca, Pisa, Torre del Lago, insieme a Lisa Domenici (vincitore del Premio Pisa 2019 “Radici del territorio”) e Isole toscane. Guida alle sette perle dell’Arcipelago (Editorale Programma, 2020).

