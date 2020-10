Home

I prossimi interventi di manutenzione delle caditorie stradali

16 Ottobre 2020

Proseguono gli interventi di manutenzione delle caditoie stradali cittadine

La cittadinanza è invitata a collaborare rispettando i divieti di sosta

Livorno, 16 ottobre 2020

Proseguono gli interventi di controllo e manutenzione delle caditoie stradali cittadine.

Nei prossimi giorni l’ufficio Progettazione Opere idrauliche e Gestione reti di drenaggio urbano del Comune di Livorno procederà alle operazioni di manutenzione ordinaria degli elementi ricettori e dei collettori di fognatura bianca in alcune vie del centro e delle zone Coteto e Stadio.

Si tratta di interventi molto importanti al fine di ridurre il rischio di allagamenti in occasione di forti precipitazioni.

I lavori si protrarranno per alcune settimane. La cittadinanza è invitata a collaborare rispettando i divieti di sosta. In occasione di precedenti interventi, le operazioni di rimozione delle auto con il carro attrezzi hanno comunque comportato il rallentamento o il rinvio dei lavori.

Questo l’elenco delle strade interessate:

tratto di via dell’Origine da via Giusti fino a via del Fagiano;

tratto di via del Fagiano dalla fioriera fino a viale Marconi;

tratto di via Calzabigi da via Marradi a viale Marconi, e da via Cassa di Risparmio a via Ferrini;

via Pietro Gori; via Micali; via Battisti; via Montebello.

Quartiere Coteto: via Veneto, via Basilicata, via Lombardia, via Calabria, via Coen, via Molise, via Tevenè, via Liguria, via Puglia, via Lotti, tratto di via Campania da via Lotti a via Piemonte.

Zona Stadio: via Masaccio, via Beato Angelico, via Cellini, via Montelungo, tratto di via dei Pensieri da viale Nazario Sauro allo stadio, via Lusena, via Rodocanacchi, via Cipriani, via Baracca, tratto di via Toti da via Cipriani a via Randaccio, area limitrofa allo stadio, via Randaccio.