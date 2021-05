“I racconti del mare”, 4 appuntamenti per studenti e insegnanti. Come partecipare

Home

4 Maggio 2021

“I racconti del mare” per tutelare la bellezza del nostro sistema marino

Quattro appuntamenti di studio per i docenti e gli allievi di tutti gli istituti superiori livornesi

Livorno, 4 maggio 2021

“I racconti del mare” è il titolo dell’evento promosso dal CIBM (Centro Interuniversitario di Biologia Marina), in collaborazione con gli assessorati all’Ambiente e all’Innovazione e all’Università del Comune di Livorno, che nei mesi di maggio e giugno sarà rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori cittadine.

Si tratta di quattro appuntamenti durante i quali verrà narrata la bellezza e la vita delle aree marine livornesi con competenze di assoluto rilievo rappresentate da professori esperti in materia appartenenti alle Università di Pisa, Firenze, Siena, Torino, Bologna e Modena-Reggio Emilia.

“La vita della nostra città – commenta Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente – ruota da sempre attorno al mare. Il nostro ambiente marino è una risorsa dal valore incommensurabile sia sul piano economico che su quello scientifico. Riteniamo che il coinvolgimento degli studenti – conclude Cepparello – sia determinante anche per la trasmissione di importanti conoscenze eventualmente spendibili per la prosecuzione degli studi universitari o per eventuali sbocchi professionali”.

“Il CIBM – afferma Barbara Bonciani, assessora all’Innovazione e all’Università – è una realtà con sede nella nostra città ai più sconosciuta ma che, oltre a svolgere attività di consulenza per la salvaguardia dell’ambiente marino e costiero, promuove attività scientifiche avanzate e specialistiche a supporto di quelle universitaria e post-universitaria nel settore ambientale. Con quest’ulteriore evento – conclude Bonciani – confermiamo la volontà di avvicinare ulteriormente i cittadini al nostro ambiente marino che per il territorio ha un rilevante valore storico, archeologico-ambientale e culturale”.

Gli istituti superiori (docenti-studenti) che volessero partecipare gratuitamente in modalità webinar ad uno o più appuntamenti de “I racconti del mare” dovranno anticipatamente inoltrare la richiesta via email all’indirizzo progetto-circle@comune. livorno.it indicando il numero dei docenti/allievi interessati con i rispettivi nomi/cognomi ed indirizzo di posta elettronica per l’accesso alla piattaforma telematica dedicata.

Il programma de “I racconti del mare”:

Giovedì 6 maggio 2021, ore 15.00-17.00 (modalità: webinar)

“La meiofauna marina”, prof. Antonio Todaro (Università di Modena-Reggio Emilia)

“I funghi marini”, prof.ssa Cristina Varese (Università di Torino)

“Il mare fonte di sostanze per la salute dell’uomo”, prof.ssa Donatella Degli’Innocenti (Università di Firenze)

Giovedì 20 maggio 2021, ore 15.00-17.00 (modalità: webinar e in aula presso “Scoglio della Regina” con accessi contingentati)

“Bio-economia e priorità per il mar Mediterraneo”, prof. Fabio Fava (Università di Bologna)

“Marine litter e pericoli per gli organismi marini”, prof.ssa Maria Cristina Fossi (Universià di Siena)

“Nanomateriali, minaccia o risorsa per il mare”, prof.ssa Giada Frenzelli (Università di Pisa)

Giovedì 25 maggio 2021, ore 15.00-17.00 (modalità: webinar e in aula presso “Scoglio della Regina” con accessi contingentati)

“Il mare sostenibile”, prof. Lisandro benedetti Cecchi (Università di Pisa)

“Le foreste marine del Mar mediterraneo, prof. Fabio Bulleri (Università di Pisa)

“Antropizzazione degli ambienti costieri”, dott. Jonathan Tempesti (Università di Pisa)

Giovedì 3 giugno 2021, ore 15.00-17.00 (modalità: webinar e in aula presso “Scoglio della Regina” con accessi contingentati)

“I microbiomi dei sedimenti dell’area portuale”, prof. Alessio Mengoni (Università di Firenze)

“Il microbioma marino”, prof. Duccio Cavalieri (Università di Firenze)

“La pulce della sabbia e il monitoraggio dei litorali sabbiosi”, prof. Alberto Ugolini (Università di Firenze)

