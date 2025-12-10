Home

I ragazzi della 5° A Iti Meccanici si ritrovano a cena dopo 56 anni

10 Dicembre 2025

Livorno 10 dicembre 2025 I ragazzi della 5° A Iti Meccanici si ritrovano a cena dopo 56 anni

Sono trascorsi 56 anni e mezzo – giorno più, giorno meno – da quando, nell’estate del 1969 questi ‘eterni ragazzi’ si sono diplomati. Ed eccoli nuovamente insieme, per una rimpatriata allegra e spensierata, fatta di risate e di scherzi. Già, perchè tanto la tensione di quell’esame di maturità è ormai alle spalle… Il ‘granitico gruppo’ della 5° A Iti Meccanici 1968/’69 si è ritrovato, compatto, nella club house del ‘Priami’ di Stagno per un simpatico incontro conviviale, nel quale si sono snocciolate le esperienze – non solo scolastiche – mai dimenticate e nel quale si sono ricreate di colpo ‘vecchie’ alchimie ed una grande compattezza di una classe di ferro davvero ‘unica’. Sono sempre forti le emozioni quando si rivivono certi ricordi. Il tempo sembra non esser mai passato: i 56 anni e mezzo per questi studenti sono volati. Ecco – naturalmente in ordine alfabetico, come ai tempi della scuola… – i 17 ‘ragazzi’ della 5° A Iti Meccanici nuovamente insieme in occasione della cena consumata a Stagno: Aldo Baldacci, Andrea Budassi, Carlo Campera, Fabio Carotenuto, Luigi Donati, Mauro Dovicchi, Mauro Fraddanni, Riccardo Giorgi, Maurizio Grandoni, Franco Honovich, Claudio Iacoponi, Gabriele Orioli, Paolo Paoletti, Paolo Petracchi, Giuliano Pitto, Luigi Pucini, Giuseppe Siragusa.