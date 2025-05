Home

8 Maggio 2025

Livorno 8 maggio 2025 I ragazzi premiati delprogetto RI-Generazione Città Giovane 3°ed. Soroptimist International Club Livorno

Stamani nella Sala Consiliare del Comune di Livorno alla presenza del Sindaco Luca Salvetti, della Vicesindaca Libera Camici, dell’Assessora all’urbanistica Silvia Viviani e della Presidente Soroptimist International Club Livorno si è svolta la cerimonia di premiazione della 3° edizione del Concorso, indetto dal Soroptimist Club Livorno, dal titolo “RI-Generazione Città Giovane 2025” e rivolto a classi di scuola secondaria di 1° e 2°.

Il Soroptimist ha riproposto per il terzo anno consecutivo questo stimolante concorso che vede i giovani attivi nel dare idee per rigenerare la loro città e renderla più vivibile e a loro misura.

Quest’anno l’Assessora Silvia Viviani ha fatto parte per la prima volta, dando un prezioso e competente contributo, della commissione valutatrice e in sede di premiazione è stata lei che ha motivato le decisioni prese.

Seppur tutti i lavori abbiano mostrato aderenza a quanto richiesto, originalità e buona qualità di presentazione, è risultato vincitore ,aggiudicandosi i 300€ offerti dal club, il progetto proposto dalla classe 2N dell’IC De Amicis -Via San Gaetano dal titolo DALLA SCUOLA ALLA CITTÀ: UNA RETE DI SPAZI VERDI PER I RAGAZZI. Un progetto ben articolato e attinente a quanto richiesto. Molto apprezzata la proposta di aprire la scuola alla città e reciprocamente la città che si volge alla scuola; un progetto fattibile, dettagliato, ben verificato anche dal punto di vista della gestione e della possibilità di durare nel tempo.

Gli spazi sono stati riorganizzati con cura per i diversi tipi di fruitori, compresi i cani ai quali si è pensato con l’indicazione di attrezzi per agility dog e non solo con la recinzione di un’area distinta.

Il Sindaco, la Vicesindaca e l’Assessora si sono complimentati con i ragazzi e i docenti e hanno invitato il Soroptimist a ripresentare il progetto anche per l’a.s. 2025-26.

