I Rinocerotti chiudono al 2° posto il campionato regionale, giocheranno la finale della Coppa

18 Maggio 2023

Livorno 18 maggio 2023

Netto, contro lo Zoo Vasari Arezzo, il successo dei Rinocerotti, la squadra Old dei Lions Amaranto, nella gara valida per l’ultima giornata del girone regionale del campionato di categoria.

Il turno, in plenaria, si è disputato nel pomeriggio di sabato sul campo ‘Emo Priami’ di Stagno, il quartier generale della stessa società livornese.

I Rinocerotti si sono imposti 6-0 (a livello Old il punteggio è determinato solo dal numero delle mete realizzate; non sono previsti i calci da fermo).

La formazione labronica ha chiuso il torneo al secondo posto, con 25 punti all’attivo (ruolino di sei successi e una sconfitta, peraltro rimediata contro i Sorci Verdi Prato, primi a quota 26).

Con la seconda posizione, i Sorci Verdi si garantiscono l’accesso alla finale della Coppa delle Regioni (di fatto la finale per la medaglia di bronzo del campionato italiano Old), in agenda al ‘Tamberi’ di Livorno sabato 10 giugno (avversario da definire).

In precedenza, sabato 3, i Rinocerotti saranno di scena a Venezia, per difendere i colori di Pisa, nel tradizionale Trofeo delle Repubbliche Marinare.

Questi atleti, evidentemente, pur non giovanissimi, non hanno perso la voglia di divertirsi con lo sport della palla ovale.

Ecco l’elenco dei giocatori, guidati da Antonio Cannavò e Gino Galletti, capaci di superare in modo largo lo Zoo Vasari Arezzo, in una partita di fatto decisa nel corso del primo tempo (5-0 la situazione all’intervallo):

Vittorio Abbiuso, Edoardo Biagi, Antonio Cannavò, Michele Niccolai, Paolo Ciandri, Adriano Sampaolo, Alessio Bartoli, Emiliano Marchi, Luca Santoni, Marco Lenzi, Antonio Masciullo, Pietro Buffa, Alessandro Brondi, Niccolò Gaetaniello, Lorenzo Rossi, Andrea Tonelli, Michele Masè, Luca Baroni, Andrea Caputo, Carlo Cantini, Paolo Giglio, Giancarlo Pancani, Marco Rava, Davide Mantovani, Emanuele Prestinari, Gennaro Guerrera.

