I RinoCerotti pronti a giocare il Torneo delle Repubbliche Marinare

10 Settembre 2025

Si avvicina l’appuntamento con l’edizione numero 17 del Torneo di Rugby delle Repubbliche Marinare, il quadrangolare tra squadre Old in agenda a Napoli, presso il Villaggio del Rugby, sabato 13 settembre. Secondo una tradizione ormai collaudata, a rappresentare Pisa sarà la formazione dei ‘RinoCerotti’ Livorno, la compagine Old dei Lions Amaranto. I RinoCerotti, quarti nel campionato nazionale Old 2024/25, con la loro partecipazione al Torneo delle Antiche Repubbliche Marinare, nobilitano la città di Pisa: il primo gruppo di giocatori che ha dato vita alla squadra dei RinoCerotti stessi proveniva dallo storico CUS Pisa. Quello di Napoli sarà il primo evento agonistico 2025/26 dei RinoCerotti, affidata al tecnico Michele Masè. A Napoli, nella squadra di Pisa, saranno presenti anche giocatori ‘ex’ Pecore Nere, ora in libertà. Quella delle ‘Pecore Nere’ è la squadra composta da detenuti nel carcere ‘Le Sughere’ di Livorno, in un progetto reso possibile proprio dai Lions. Nella prima parte del nuovo campionato Old (raggruppamento del centro Italia) saranno al via, oltre ai RinoCerotti e alle Pecore Nere, anche i campioni d’Italia dei Pirati Livorno, i Granchi Blu Cecina, i Ribolliti Firenze, gli Allupins Prato, l’Arf Firenze, i Sorci Verdi Prato e Le Vecchie Volpi Modena.

