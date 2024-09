Home

Sport

Rugby

I RinoCerotti secondi nel Torneo delle Repubbliche Marinare

Rugby

23 Settembre 2024

I RinoCerotti secondi nel Torneo delle Repubbliche Marinare

Livorno 23 settembre 2024 – I RinoCerotti secondi nel Torneo delle Repubbliche Marinare

La realtà dei RinoCerotti, la squadra Old dei Lions Amaranto Livorno, ha difeso i colori di Pisa nel tradizionale Torneo delle Repubbliche Marinare, disputato in questa edizione 2024 a Genova. Una bella kermesse, nella quale la formazione guidata da Antonio Cannavò ha messo in mostra buoni numeri per la categoria.

I RinoCerotti hanno complessivamente, nell’arco delle tre gare, messo a segno sei mete. A bersaglio due volte Marchi ed una ciascuno Risaliti, Masciullo, Prestinari e Santoni. Per la Repubblica Marinara di Pisa seconda piazza, con un ruolino due successi, colti con Venezia e Amalfi, ed una sconfitta, giunta con Genova (la rappresentativa ligure ha ottenuto il primo posto).

Al di là del ruolino di marcia, il dato saliente è relativo al sano divertimento con il quale tutti gli esperti atleti presenti hanno affrontato il riuscitissimo evento.

L’elenco dei RinoCerotti di scena alle Repubbliche Marinare 2024:

Vittorio Abbiuso, Vincenzo Limone, Emiliano Marchi, Luca Santoni, Giancarlo Pancani, Paolo Giglio; Luca Baroni (cap.), Marco Lenzi, Gennaro Guerrera, Adriano Sampaolo, Emanuele Prestinari, Antonio Masciullo, Michele Niccolai, Alessandro Brondi, Antonio Risaliti, Antonio Cannavò, Francesco Bitti, Paolo Ciandri, Marco Rava, Andrea Caputo, Valter Ardizzone.