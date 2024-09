I rischi nascosti dell’autunno, come proteggere il vostro cane

Home

Cani, arriva l’autunno: come proteggerli dai rischi nascosti di questa stagione

Con l’arrivo dell’autunno, le giornate si accorciano e le temperature iniziano a calare, trasformando le passeggiate con il nostro cane in momenti freschi e rigeneranti. Tuttavia, questa stagione porta con sé alcuni rischi nascosti, spesso sottovalutati, che possono mettere a repentaglio la salute dei nostri amici a quattro zampe. Attività apparentemente innocue come giocare tra le foglie cadute o rotolarsi nel terreno umido possono nascondere insidie importanti. In questo articolo esploreremo i principali pericoli autunnali e come proteggere al meglio i nostri cani.

Muffe, Batteri e Infezioni

Quando i cani si rotolano nelle foglie cadute o giocano in ambienti umidi, possono essere esposti a muffe e batteri presenti sul terreno. Questi microorganismi possono causare infezioni cutanee o respiratorie, soprattutto se il cane ha il sistema immunitario indebolito o preesistenti condizioni di salute. È importante controllare regolarmente il pelo e la pelle del cane dopo le passeggiate, evitando che restino bagnati per troppo tempo.

Pozzanghere e Acqua Stagnante: Un Pericolo Silenzioso

I cani, curiosi per natura, tendono spesso a giocare nelle pozzanghere o a bere acqua stagnante. Questa abitudine può rappresentare un serio rischio, poiché l’acqua delle pozzanghere può essere contaminata da batteri pericolosi come le leptospire, responsabili della leptospirosi, una malattia grave che può colpire sia i cani che gli esseri umani. Oltre a questo, l’acqua stagnante può contenere parassiti come la giardia e i vermi polmonari, o tossine derivanti da pesticidi e fertilizzanti.

Per prevenire questi rischi, è fondamentale evitare che il cane beva da pozzanghere o altri ristagni d’acqua durante le passeggiate. Assicurati sempre che il tuo cane abbia accesso a acqua pulita e fresca, sia in casa che all’aperto.

Attenzione a Funghi, Castagne e Ghiande

Durante le passeggiate autunnali, il terreno può essere disseminato di funghi, castagne e ghiande. Se ingeriti accidentalmente, questi elementi possono causare avvelenamento nel cane. I funghi, in particolare, possono essere altamente tossici, anche in piccole quantità, mentre le ghiande contengono tannini che possono causare gravi disturbi gastrointestinali.

Presta sempre attenzione a cosa annusa o raccoglie il tuo cane durante le passeggiate e, in caso di sospetta ingestione di sostanze tossiche, rivolgiti immediatamente al veterinario.

Zecche e Pulci: Parassiti Autunnali

Nonostante l’estate sia spesso considerata la stagione dei parassiti, anche l’autunno presenta un rischio significativo per le zecche e le pulci. Questi parassiti possono annidarsi nel folto manto di foglie e attaccarsi al tuo cane durante le passeggiate. Zecche e pulci possono trasmettere malattie pericolose come la malattia di Lyme e l’anaplasmosi.

Per proteggere il tuo cane, continua ad applicare trattamenti antiparassitari regolari anche in autunno, e controlla sempre il pelo al ritorno dalle passeggiate.

Proteggere il Cane dal Freddo e dalla Pioggia

Con l’abbassarsi delle temperature, è importante adattare l’abbigliamento del tuo cane per proteggerlo dal freddo. Cuccioli, cani anziani e razze di piccola taglia sono particolarmente sensibili alle temperature basse, quindi far indossare loro un cappottino nelle giornate fredde è una buona idea. Quando piove, un impermeabile può aiutare a mantenere il cane asciutto e al riparo da malattie stagionali come raffreddori o influenze.

Inoltre, il freddo può causare irritazioni alla pelle e secchezza ai polpastrelli e al naso del tuo cane. Per evitare che ciò accada, applica balsami protettivi che favoriscono l’idratazione e l’elasticità della pelle.

L’Alimentazione: Un Alleato Contro i Cambi di Stagione

L’autunno, con i suoi repentini cambiamenti di temperatura, rappresenta una fonte di stress per molti cani. Per aiutarli ad affrontare meglio questa fase di transizione, è importante prendersi cura della loro alimentazione. In particolare, gli alimenti ricchi di vitamine come la vitamina C, presente nella Rosa canina, e la vitamina A, contenuta nell’olio di fegato di merluzzo, possono rafforzare il sistema immunitario del cane.

Anche l’alga spirulina è un ottimo integratore, poiché contribuisce a migliorare la salute gastrointestinale e riduce il rischio di infezioni. Inoltre, somministrare probiotici ai cani può aiutarli a gestire meglio lo stress dovuto al cambio di stagione, promuovendo il benessere generale.

Importanza delle Visite Veterinarie

Con l’arrivo dell’autunno, è consigliabile programmare una visita di controllo dal veterinario. Durante questo periodo, è opportuno eseguire un test per la leishmaniosi, soprattutto se vivi in aree dove i pappataci, vettori di questa malattia, sono diffusi. Inoltre, per i cani adulti, specialmente quelli con più di otto anni, una serie di esami del sangue può aiutare a monitorare la loro salute e prevenire eventuali problemi legati all’età e ai cambi di stagione.

In conclusione l’autunno è una stagione affascinante e ricca di opportunità per godere di momenti all’aperto con il tuo cane, ma è anche una stagione che porta con sé insidie nascoste. Proteggere il tuo amico a quattro zampe richiede un po’ di attenzione e cura extra, che spaziano dalla prevenzione dei parassiti all’adattamento dell’abbigliamento per il freddo. Con piccoli accorgimenti e una corretta alimentazione, puoi garantire al tuo cane una stagione serena e in salute.

