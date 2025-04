Home

Sport

Basket

I risultati delle giovanili del Basket Don Bosco

Basket

10 Aprile 2025

I risultati delle giovanili del Basket Don Bosco

Livorno 10 aprile 2025 I risultati delle giovanili del Basket Don Bosco

Recap Giovanili Clas Renault Don Bosco – Altro successo per l’Under 19 d’Eccellenza

Under 19 d’Eccellenza – Sgommata vincente della Clas Renault Don Bosco

Termina con un bel successo il lungo percorso dell’Under 19 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco; i ragazzi di Giuseppe Di Manno concludono la stagione regolare battendo Pino Firenze al termine di un confronto dall’andamento altalenante, con i fiorentini arrivati, in avvio di secondo quarto fino al +14. Lì è arrivata la reazione rossoblu, che ha portato Regoli e compagni sul +11. Pino però non si è arreso ed è tornato a contatto, mettendo anche il naso avanti, prima della volata vincente della Clas Renault Don Bosco. In una bella prestazione collettiva, 17 di Pacitto, 15 di Lamperi e 14 di Marinari.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Pino Firenze 83-81

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bicicchi, Deliallisi 1, Preziuso 7, Pacitto 17, Regoli 5, Tristan Lamperi 15, Nicholas Lamperi 10, Marinari 14, Cristofani 2, Deri 12. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Alessandro Papa

Parziali: 22-27; 46-43; 64-63; 83-81

Under 19 Silver – Colpaccio a Piombino per la Clas Renault Don Bosco

Bella vittoria dell’Under 19 Silver a Piombino, al termine di un confronto vietato ai deboli di cuore, caratterizzato dalla bella rimonta della Clas Renault Don Bosco nel periodo finale, che ha trasformato il -12 di fine terzo periodo nel +2 finale, grazie ad una superba difesa, capitalizzata con la rimonta portata a termine dai liberi di Bianchi e Rite nel finale. Proprio Bianchi e Rite sono i due migliori rossoblu, assieme a Scardigli, autore di una bellissima prova difensiva.

Con questo successo, la formazione di Alessandro Papa dimentica la sfortunata sconfitta contro Grosseto, di appena due punti (Del Chiaro e Di Dato 10) e quella nel derby con l’US, arrivata nonostante i nove uomini a referto, con Del Chiaro a 19.

Pall. Piombino – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 52-54

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bianchi 11, Ferro 2, Scardigli 9, Rite 11, Ferrini 2, Del Chiaro 6, Grechi 2, Biagiotti 5, Di Dato 4, Ferretti, Sala, Fusco 2. All. Alessandro Papa, Ass. Samuele Pacchiani

Parziali: 14-9; 30-19; 43-31; 52-54

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – US Livorno 79-87

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bianchi 9, Ferro 3, Scardigli, Rite 7, Ferrini 7, Del Chiaro 19, Grechi 8, Biagiotti 8, Di Dato 9, Fusco 9. All. Alessandro Papa, Ass. Samuele Pacchiani

Parziali: 10-26; 33-45; 68-63; 79-87

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Grosseto 66-68

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Bianchi 15, Scardigli 3, Rite 6, Ferrini, Malloggi 8, Del Chiaro 10, Grechi, Biagiotti 2, Di Dato 10, Ferretti, Sala, Fusco 1. All. Alessandro Papa, Ass. Samuele Pacchiani

Parziali: 24-20; 36-37; 48-54; 66-68

Under 17 Silver – Sgommata vincente della Clas Renault Don Bosco

Bastano 10’, quelli del primo quarto, all’Under 17 Silver della Clas Renault Don Bosco, per blindare i due punti nella trasferta di Rosignano, al cospetto del Sei Rose; i ragazzi di Di Manno, infatti, chiudono i 10’ iniziali con un netto 32-6, che la dice lunga sulla superiorità rossoblu. Partendo da quei 26 punti di vantaggio, i rossoblu conducono per tutta la partita senza soverchi problemi, per poi chiudere con un eloquente 97-66. In una partita nella quale tutti i componenti il roster non solo scendono sul parquet, ma vanno anche a referto, da citare i 19 di Giorgi, i 13 di Germinario ed i 12 di Tonini.

Sei Rose Rosignano – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 66-97

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Martini 6, Tonini 12, Finocchiaro 2, Spiller 12, Giorgi 19, Vicari 5, Germinario 13, Bontà Pittaluga 5, Sarti 3, Conti 7, Massei 7, Rimo 6. All. Giuseppe Di Manno, Ass. Andrea Monetti

Parziali: 6-32; 26-51; 49-80; 66-97

Under 15 d’Eccellenza – La Clas Renault Don Bosco aggancia le Finali regionali

Gran bel successo dell’Under 15 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco, in volata su Empoli, per due punti di platino che garantiscono alla compagine di Alex Blanco la qualificazione alle finali regionali, giusto premio per il gran lavoro fatto dai ragazzi rossoblu durante l’intera stagione. Non è stato un successo semplice, quello della Clas Renault, arrivato al termine di una partita in grande equilibrio per tutto il secondo tempo, fino alla stoccata di Nerini e compagni nella volata finale. Tra i singoli, oltre ai 30 di Alkesandrovs ed ai 25 di Mele, da citare anche la prestazione di Gani.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Biancorosso Empoli 73-70

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Vecce 6, Yu, Capria 1, Panessidi 1, Nerini 1, Giovannetti, Mele 25, Stefanini, Gani 9, Aleksandrovs 30, Bovicelli, Nardi. All. Alex Blanco, Ass. William Pandolfi

Parziali: 18-16; 38-29; 51-50; 73-70

Under 14 – Bel successo della Clas Renault Don Bosco

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno – Pistoia 71-54

Sgommata vincente dell’Under 14 della Clas Renault Don Bosco, nel campionato Under 14. I giovani rossoblu ci mettono un amen ad indirizzare il confronto, tanto che dopo il primo quarto i punti di vantaggio sono già 13, sul 18-5, margine poi amplificato fino al 42-21 di metà partita. Un vantaggio che Donato e compagni non hanno difficoltà a conservare fino alla sirena finale che decreta il bel successo della formazione labronica, con il finale di 71-54. In una buona prestazione collettiva, da citare i 21 di Aprea ed i 13 di Corsi.

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Cerretini Francesco 4, Donato 2, Corsi 13, Russo, D’Errico 3

Aprea 21, Filippo 2, Ogbu 2, Salomoni 12, Ruozzi 12, Pizzi, Ramaliu. All. Davide Cotza, Ass. Virginia Gonella

Parziali: 18-5; 42-21; 57-39; 71-54

Under 17 d’Eccellenza – i 40’ della Clas Renault Don Bosco

Ci prova fino alla fine l’Under 17 d’Eccellenza della Clas Renault Don Bosco, ma alla fine deve arrendersi a Cecina, vittoriosa per 89-83. I ragazzi rossoblu partono bene, ma a cavallo del primo e del secondo periodo, i padroni di casa prendono in mano la partita, andando all’intervallo lungo con 12 lunghezze di margine, sul 51-39. Negli spogliatoi coach Davide Cotza si fa sentire ed al rientro sul parquet la Clas Renault Don Bosco prova a rosicchiare il ritardo, ma senza tornare mai in vantaggio. Tra i singoli, buona prova di Rossa, top scorer rossoblu con 23 punti.

Cecina – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 89-82

Cecina – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Sala, Baroni 2, Ferretti, Cavallini, Sciacol 6, Rossi 23, Casini 8, Aleksandrovs 14, Lonzi 2, Tognoni 16, Garibotto 2, Madera 9. All. Davide Cotza

Parziali: 23-18; 51-39; 68-60; 89-82

Under 15 Silver – La partita della Clas Renault Don Bosco

L’Under 15 Silver della Clas Renault Don Bosco paga la giornata di scarsa vena in attacco, come raccontano i soli 37 punti realizzati, di cui appena 16 nel secondo tempo, e deve cedere all’Invictus. I ragazzi di William Pandolfi tengono botta fino all’intervallo lungo, al quale vanno con appena 4 punti di ritardo, salvo poi veder allungare i cugini nei due periodi conclusivi. In una partita nella quale la Clas Renault Don Bosco segna con il contagocce, da citare i 13 punti di Parisi.

Invictus – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 56-37

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Mazza, De Santi 2, Virgili, Gordini, Costalli, Bettini 3, Parisi 13

Pollastrini 2, Falchi 7, Xu, Rossi 2, Rosi 8. All. William Pandolfi, Ass. Alessandro Redini

Parziali: 14-13; 25-21; 36-32; 56-37

Under 13 – Le partite della Clas Renault Don Bosco

Terminano con altrettante sconfitte le due trasferte della Clas Renault Don Bosco nel campionato Under 13; prima i ragazzi rossoblu cedono a Montespertoli, al termine di un confronto nel quale, talvolta, è mancata la giusta intensità e concentrazione. Alla fine, Grechi e compagni la perdono di uno, con il finale di 54-53, nonostante le belle prestazioni di Bellavia e Tamburini, autori rispettivamente di 20 e 17 punti. Pochi giorni dopo, invece, i ragazzi di Virginia Gonella cedono nel derby all’US; nei rossoblu da citare i 17 di Tamburini ed i 10 di Simonini.

Montespertoli – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 54-53

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Grechi, Sarti, Belvedere, Tamburini 17, Bellavia 20, Monetti, Bonucci, Niccolai 6, Bicicchi 2, Simonini 5, Menicagli, Turi 3. All. Virginia Gonella, Ass. Lorenzo Forti

Parziali: 15-17; 36-30; 45-39; 54-53

US Livorno – Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno 101-51

Clas Renault Pallacanestro Don Bosco Livorno: Grechi, Sarti 5, Frassinelli, Tamburini 17, Bellavia 5, Monetti, Panicucci, Bonucci 6, Bicicchi 2, Simonini 10, Menicagli 6, Fantoni. All. Virginia Gonella, Ass. Lorenzo Forti

Parziali: 34-12; 63-28; 84-34; 101-51