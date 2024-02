Home

26 Febbraio 2024

Livorno 26 febbraio 2024 – I ritardi che paralizzano il futuro della città, l’intervento di Cosimi (PCI)

Livorno é una città che ha fame di lavoro. Una città con una crisi complessa, che ha alle spalle una storia industriale che negli anni in virtù di politiche miopi e autoreferenziali è andata perduta.

Oggi una parte dello sviluppo economico della città passa soprattutto dalla difesa del nostro scalo e dal suo sviluppo, questo in un contesto sempre più globale in cui le infrastrutture portuali giocano un ruolo determinate nel mantenimento della catena logistica, basta vedere cosa è accaduto all’economia del pianeta con il blocco del canale di Suez ed oggi con gli attacchi alle navi davanti alle coste dello Yemen.

Due sono le opere fondamentali affinché il porto di Livorno, in attesa della darsena Europa che rimanga competitivo per l’approdo dei traffici commerciali.

Una è l’ampliamento del canale di ingresso, con l’ulteriore interramento dei tubi di Eni, in verità è in via di completamento la prima fase, la successiva riguarda la rimozione. Questo permette l’accesso a navi di portata maggiore rispetto alle attuali con un aumento della sicurezza per gli operatori.

L’altra altrettanto strategica si basa sullo scavalco ferroviario in zona stazione di Calambrone per collegare il porto con l’interporto Vespucci.

Tali strutture essenziali alla sopravvivenza del nostro scalo sono già finanziate ma colpevolmente registrano un ritardo rispetto all’iter che avrebbero dovuto seguire, a causa della burocrazia e della superficialità con cui le amministrazioni che si sono succedute negli anni hanno affrontato il tema.

Apprendendo dalla stampa di un ulteriore slittamento dei tempi di realizzazione dello scavalco ferroviari da parte di RFI, crediamo sia necessario far comprendere l’importanza che questa opera ha per la tenuta e lo sviluppo economico dell’area.

Riteniamo che non sia più sopportabile il continuo dilatare i tempi di consegna di questa infrastruttura e crediamo che l’amministrazione futura debba giocare un ruolo decisivo e fondamentale sulle questioni che sono di vitale importanza per Livorno.

Non possiamo più giustificare ritardi che frenano la dinamicità della città.

Lorenzo Cosimi

Candidato sindaco Partito Comunista Italiano

