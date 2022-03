Home

4 Marzo 2022

I russi colpiscono la centrale nucleare di Zaporizhzhia (Foto e Video)

Ucraina 4 marzo 2022- I russi colpiscono la centrale nucleare di la centrale nucleare di Zaporizhzhia

Grande allarme in tutto il mondo durante la notte a causa dell’attacco dell’esercito russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Si è temuto una nuova Chernobyl

Dopo una notte di di bombardamento dello stabilimento, le forze armate russe hanno il controllo della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa,

Ci sino stati degli incendi subito domati e per fortuna l’Agenzia Internazionale per l’Energia Nucleare (Aiea) afferma che “nessun reattore è stato colpito e non c’è stato nessun rilascio di radiazioni nell’ambiente”.

