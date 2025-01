Home

"I sabato del Mascagni", Beatrice Giovannetti: il pianoforte come riscatto e ispirazione. Con la partecipazione di Giovanni Nesi

30 Gennaio 2025

30 Gennaio 2025

"I sabato del Mascagni", Beatrice Giovannetti: il pianoforte come riscatto e ispirazione. Con la partecipazione di Giovanni Nesi

Livorno 30 gennaio 2025 “I sabato del Mascagni”, Beatrice Giovannetti: il pianoforte come riscatto e ispirazione.

“A pesar de todo”: nonostante tutto. È questo il titolo evocativo del secondo appuntamento della stagione “Il Sabato del Mascagni” 2025, che si terrà sabato 1 febbraio alle ore 16:30 presso l’Auditorium del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, con ingresso libero. Un evento unico, capace di coniugare grande arte e un messaggio universale di resilienza e speranza, con protagonista la brillante pianista Beatrice Giovannetti, in dialogo con il suo maestro, il pianista Giovanni Nesi.

Il concerto si aprirà con “A pesar de todo” di Manuel Ponce, un titolo simbolico che introduce un viaggio musicale attraverso capolavori dedicati alla mano sinistra, affrontati con virtuosismo e profondità. La sfida della distonia focale, che Beatrice Giovannetti ha trasformato in uno stimolo per reinventarsi artisticamente, diventa qui la base di un percorso di eccellenza e originalità.

Beatrice Giovannetti è infatti uno dei rarissimi casi di musicisti che hanno completato un intero biennio specialistico suonando esclusivamente con la mano sinistra, raggiungendo il massimo dei risultati: 110/110, lode e menzione d’onore, sotto la guida del Maestro Giovanni Nesi. Questo straordinario traguardo le è valso la borsa di studio come migliore diplomata dell’anno, a testimonianza della sua straordinaria dedizione e del suo talento fuori dal comune.

Il programma del concerto promette di conquistare il pubblico:

Manuel Ponce, A pesar de todo

Alexander Scriabin, Due studi op. 9

Sergej Borkievitcz, Canto nuziale e Il poeta

Frank Bridge, Three Improvisations for the Left Hand

Tra i brani, il pubblico sarà accompagnato in un racconto appassionante e ispiratore. Beatrice Giovannetti e Giovanni Nesi dialogheranno su temi come il superamento delle avversità, l’arte come strumento di rinascita e la straordinaria ricchezza del repertorio per mano sinistra, dimostrando come dalle difficoltà possa nascere un’arte ancora più profonda e autentica.

Ma questo non sarà un evento “di nicchia” o confinato a un’esperienza personale: il concerto rappresenta un momento di grande musica, in cui il virtuosismo e la qualità artistica dei due interpreti sapranno incantare e ispirare ogni ascoltatore.

Beatrice Giovannetti, oltre al diploma specialistico, è attualmente impegnata in un dottorato di ricerca presso l’Università di Pisa sulla distonia del musicista, unendo il rigore accademico a un’esperienza artistica di alto livello. Con una carriera già ricca di premi, borse di studio e concerti in prestigiosi festival, il suo percorso è la dimostrazione che la musica può essere non solo resistenza, ma eccellenza.

Questo appuntamento rappresenta uno dei momenti più significativi della terza edizione de “Il Sabato del Mascagni”, un progetto che si distingue per il valore artistico delle sue proposte e per l’attenzione al talento e all’originalità dei protagonisti.

Informazioni:

Data: Sabato 1 febbraio 2025

Orario: 16:30

Luogo: Auditorium del Conservatorio “Pietro Mascagni”, Livorno

Ingresso: Libero

