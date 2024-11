Home

27 Novembre 2024

I servizi educativi di Livorno si appellano al consiglio comunale: sostenete le nostre rivendicazioni contro la Finanziaria

La finanziaria penalizza asili nido e inquadramenti contrattuali del personale educativo

I servizi educativi del comune di Livorno parteciperanno in massa allo sciopero

proclamato dalla CGIL e UIL il 29 novembre per modificare la Legge di bilancio.

La manovra del Governo mette a rischio molti servizi e tra questi penalizza gli

asili nido.

I sindacati chiedono una legge che preveda investimenti mirati per garantire a

tutte le famiglie un accesso equo a servizi educativi di qualità,

indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza.

L’ultimo contratto nazionale del settore ha previsto che il personale educativo

“opera in servizi di qualità e di eccellenza essendo altamente specializzato e

formato” pertanto ha diritto ad essere inquadrato nell’area dei funzionari.

Purtroppo, le risorse stanziate dal Governo, di fatto, non permetteranno il

passaggio a tutto il personale attualmente presente nei servizi educativi

comunali del paese ma solo di “alcune” creando un’incomprensibile ingiustizia

all’interno del settore.

Il consiglio comunale di Livorno, in una mozione presentata dal PD, in

votazione il 27 novembre prossimo, appoggia la rivendicazione delle insegnanti

ed educatrici livornesi “Visto che la qualità dell’offerta formativa ai bambini elle

bambine, con il coinvolgimento delle famiglie, ha come presupposto la stabilità

del personale e un equo trattamento economico previsto per legge, il personale

che lavora nei servizi educativi degli Enti locali non solo subisce come gli altri

lavoratori la compressione economica, ma si trova a non poter transitare

nell’area contrattuale prevista per i funzionari pur avendo i titoli e l’alta

specializzazione conseguita a seguito di formazione continua.”

… “Impegnano il Sindaco, la giunta e tutto il consiglio comunale a chiedere al

Governo di azzerare i tagli agli enti locali previsti dalla legge di bilancio e

continuare nel percorso virtuoso che il comune di Livorno ha portato avanti fino

ad oggi, consentendo il continuo rispetto dei parametri di legge nei servizi

essenziali.”

L’auspicio delle educatrici, delle insegnanti e dei loro sindacati è che tutto il

consiglio comunale appoggi questa legittima rivendicazione.

I servizi educativi pubblici rappresentano un presidio che dovrebbe avere a

livello nazionale una diffusione capillare e accessibile. Sono un elemento

essenziale per conciliare lavoro e famiglia, soprattutto per le donne, che ancora

oggi sostengono il peso maggiore del lavoro di cura.

Al tempo stesso è oggettivo che anche il personale educativo è costituito in

stragrande maggioranza da donne.

Anche per questi motivi di alto e condiviso valore sociale che le educatrici, le

insegnanti livornesi chiedono al consiglio comunale di sostenere questa

mozione.