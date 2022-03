I social in tempo di guerra: su Tik Tok come si avvia un blindato russo

Attualità

4 Marzo 2022

Ucraina war 4 marzo 2022

La guerra contro l’invasore Russo, si combatte anche grazie ai social

In questo caso, niente più balletti con musichine su Tik ToK ma un manuale dal vivo su come avviare i veicoli russi

Nel video si vede una ragazza che insegna come mettere in moto un blindato nemico abbandonato o catturato per portarlo via

In a weird twist #Ukraine Top Gear War Special goes viral as they show how to start abandoned or captured #Russian vehicles. I don’t think I’ve even seen social media used like this…ever. Vladimir is in big trouble.#UkraineUnderAttack #Kiev #RussiaUkraineWar #Kyiv #StopRussia pic.twitter.com/Jt1ATCiJxv

— Ukraine Video Updates 🇺🇦 24/7 (@StephenOmbaso) March 1, 2022