“I suoni dei luoghi”, a Suvereto una passeggiata di ascolti. Partecipazione gratuita

16 Febbraio 2024

I suoni dei luoghi, percorsi di geografie degli ascolti

Sabato 17 febbraio passeggiata sonora per le vie del centro storico di Suvereto insieme alla professoressa Lorena Rocca e presentazione del suo libro

Un nuovo appuntamento culturale dell’Ente Puccini di Suvereto è in programma sabato 17 febbraio. Alle ore 16.30 per le vie del centro storico del borgo si terrà una passeggiata sonora insieme alla professoressa Lorena Rocca alla quale seguirà la presentazione del suo libro di recente pubblicazione – intitolato proprio “I suoni del luoghi. Percorsi di geografie degli ascolti” edito da Carocci – alle ore 18 nella sala Musica di via Magenta. A intervistare l’autrice, che racconterà come riscoprire la magia nascosta nei suoni quotidiani degli ambienti che ci circondano, sarà la giornalista Anna Cecchini.

“La passeggiata sonora – spiegano dall’Ente Puccini di Suvereto – è un’esperienza propedeutica alla presentazione che permetterà ai presenti di immergersi nel cuore dei concetti esplorati nel libro; approfondire i temi trattati e conoscere più da vicino l’autrice dell’opera”.

Lorena Rocca è docente di Geografia umana all’università di Padova; coordina il gruppo di ricerca internazionale multidisciplinare sui paesaggi sonori attivo presso il dipartimento Formazione e Apprendimento della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana.

“Da più di dieci anni – sottolineano – insegue i suoni nei paesaggi, ricercandone forme didattiche innovative che pongono al centro l’ascolto.

Il libro è rivolto agli insegnanti di musica che intendano includere nel proprio insegnamento riflessioni e pratiche legate ad ambienti, spazi, luoghi; a insegnanti di altre discipline, di geografia, di tecnologia o di arte, che siano interessati ad aprirsi verso una prospettiva non solo visuale ma anche auditiva della conoscenza ma anche; a tutti coloro che vogliono accettare la sfida che pone al centro dell’opera l’autrice: dar vita al senso del luogo attraverso la dimensione del suono. Suono effimero e fugace, ma capace di evocare emozioni ed affetti”.

Ingresso libero, su prenotazione a segreteria@entepuccinisuvereto.com, segreteria 350.1766636.

