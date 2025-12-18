Home

18 Dicembre 2025

Livorno 18 dicembre 2025 I Talco per i vent’anni di carriera sul palco del The Cage

Vent’anni non sono un traguardo da lucidare in vetrina, piuttosto la misura di una lunga corsa che non è ancora finita e che continua a divorare palchi. Passano in fretta quando li spendi come li hanno spesi i Talco, suonando, viaggiando e spingendo la musica fino al limite della resistenza fisica tra furgoni, palchi bassi e sale sature di sudore. Il gruppo arriva a Livorno senza l’aria di chi tira le somme né cerca commemorazioni nostalgiche, ma come chi vive un presente che continua a vibrare al ritmo del suono. Dopo il sold out di aprile al Legend Club di Milano, il tour dei vent’anni è ripartito e si è infatti allungato fino a toccare il palco del The Cage il prossimo 19 dicembre 2025, riportando in circolo una storia che non si racconta sui social ma sotto le luci stanche dei club.

L’inizio della storia della band coincide con un ventenne timido, divorato dall’urgenza di trovare legittimità in una scena musicale spesso più competitiva che solidale. Le prime canzoni sono fatte di slogan, impulsive, talvolta persino brutali nella loro semplicità e il linguaggio è figlio di un’emotività irrisolta, vissuta come una continua oscillazione tra euforia e sconforto, slanci e battute d’arresto. Eppure, in quella frizione continua, si forma la sostanza che ancora oggi tiene in piedi il progetto.

Col passare degli anni la scrittura ha cambiato pelle e i Talco hanno costruito un’identità sonora sempre più definita, uno ska-punk ad alta densità che ingloba punk-rock, folk e suggestioni latine, pensato per esplodere dal vivo e travolgere chi sta sotto il palco. È una musica fisica, centrifuga, che invita al ballo ma non rinuncia a interrogarsi su identità, fragilità e senso di appartenenza, mantenendo uno sguardo critico e mai accomodante sulla realtà. Un’occasione incredibile per gli amanti dello ska-punk per vedere dal vivo una delle migliori band italiane.