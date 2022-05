Home

I Tossic tornano a suonare dopo 2 anni di stop, l'appuntamento è a Livorno per venerdì 13 maggio

10 Maggio 2022

I Tossic tornano a suonare dopo 2 anni di stop, l’appuntamento è a Livorno per venerdì 13 maggio

Livorno 10 maggio 2022

I Tossic torneranno a suonare dal vivo dopo quasi due anni di stop e presenteranno il nuovo disco, CINGHIALYA-34935 O, il cui titolo è un omaggio al proprio animale guida ma anche un remind alle parole che negli anni ‘90 si scrivevano digitando i numeri delle calcolatrici elettroniche. Un disco dal percorso travagliato, concepito e realizzato durante il lockdown, che dopo tanti stop e rinvii esploderà in un live con tutta la sua carica di potenza musicale, non-sense, humour e improvvisazione. Attivi dal 1986, i Tossic hanno declinato il nichilismo classico del metal in un immaginario fatto di elementi assurdi e bestiali, con un linguaggio volgare e ridicolo, utilizzando il sesso e la parolaccia come strumenti di ribellione e rivendicazione esistenziale. Appuntamento imperdibile per i fan dei quattro “cinghiali del metallo” – il Mazza, Asma, il Canna e Mitch – e della loro proverbiale “voglia di scazzo”.

L’appuntamento a Livorno è al The Cage venerdì 13 maggio

