17 Giugno 2023

I tre concorsi comunali per geometra , categorie protette, insegnanti, temporaneamente sospesi per decreto alluvioni

Livorno 17 giugno 2023 – Temporaneamente sospesi dal Decreto Alluvioni anche i tre concorsi comunali per geometra , categorie protette, insegnanti

Sono provvisoriamente sospesi i tre concorsi indetti dal Comune di Livorno i cui termini sono scaduti ieri, ovvero quelli per 1 geometra, quello per 10 disabili appartenenti alle categorie di cui all’art.1 L.12 L. 12 marzo 1999 n.68, e quello per 4 insegnanti servizi scolastici prima infanzia.

Infatti il cosiddetto decreto alluvioni, e precisamente l’art. 4, c. 1, del D.L. 1 giugno 2023 n. 61 ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle domande di partecipazione a procedura concorsuale per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023; pertanto lo svolgimento delle procedura concorsuale indicate sono attualmente sospese.

Sono comunque fatte salve le domande pervenute entro il termine originario di scadenza del bando (15/06/2023).

Tutte le comunicazioni inerenti il concorso, anche in riferimento alla riapertura dei termini di presentazione della domanda di partecipazione, saranno pubblicate sul sito del Comune sulla pagina Concorsi

In data 27/06/2023 sarà pubblicata su questo stesso sito la data di svolgimento della prova scritta da remoto (salvo ulteriore rinvio).

