21 Giugno 2023

Piombino (Livorno) 21 giugno 2023 – I vigili del fuoco di Livorno garantiscono la sicurezza ai Campionati Regionali di Nuoto in Acque Libere

Domenica 18 giugno, presso lo specchio di mare di fronte a Piazza Bovio a Piombino, si sono svolti i Campionati Regionali Toscani di mezzofondo e di fondo in acque libere, nell’ambito del 7° Trofeo “Pegaso”. L’evento ha visto la partecipazione di atleti provenienti dalle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores e Master, per un totale di 75 partecipanti.

Durante le gare, il Comando VV.F. (Vigili del Fuoco) di Livorno ha fornito un’importante assistenza per garantire la sicurezza degli atleti. Il Comando ha dispiegato due moto d’acqua e un battello pneumatico, oltre a personale specializzato come Soccorritori Acquatici e Salvamento Nuoto. Grazie a queste misure, le prove si sono svolte in un ambiente sicuro e controllato.

Le gare prevedevano due percorsi, uno di 2,5 km e l’altro di 5 km, sia per la categoria maschile che femminile. Gli atleti hanno dimostrato una grande determinazione e abilità nel nuoto in acque libere, affrontando la sfida con passione e competizione sportiva.

I Campionati Regionali hanno rappresentato un’importante opportunità per gli atleti di mettersi alla prova e misurare le proprie capacità in una disciplina impegnativa come il mezzofondo e il fondo in acque libere. L’evento ha inoltre contribuito a promuovere lo sport e l’importanza dell’attività fisica per la salute e il benessere.

L’impegno e la professionalità del Comando VV.F. di Livorno nell’assistenza alle gare hanno svolto un ruolo fondamentale nel garantire un ambiente sicuro e controllato per gli atleti. La presenza del personale specializzato ha fornito una solida rete di supporto in caso di emergenze o situazioni critiche, assicurando il buon esito delle competizioni.

