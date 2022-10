Home

14 Ottobre 2022

Livorno 14 ottobre 2022 – “I vigili del fuoco di Livorno incrociano le braccia”, Cisl conferma lo stato di agitazione

Cisl: Vigili del Fuoco di Livorno, si conferma lo stato di agitazione

La FNS Cisl di Livorno, d’intesa con le altre organizzazioni del comparto, nonostante il tentativo di conciliazione andato in scena lo scorso 4 ottobre, conferma lo stato di Agitazione del personale dei Vigili del Fuoco della Caserma di Livorno.

Uno stato di agitazione dovuto ad una serie di problematiche rimaste, nonostante le numerose richieste in tal senso dalle OO.SS. tutte, irrisolte.

Varie le situazioni di difficoltà evidenziate da questa Organizzazione Sindacale:

AUTORIMESSA

Si lamenta la scarsità dei mezzi a disposizione di questo Comando, nonché la loro vetusta; il personale sta lavorando con mezzi che hanno un’età media di oltre 17 anni che, ovviamente, non sono pienamente efficienti. Situazione che perdura nonostante le ripetute sollecitazioni in tale senso.

CARENZA DI PERSONALE

Nonostante le varie assicurazioni che abbiamo avuto, dobbiamo denunciare la situazione di sotto organico, che anziché venire risolta con l’arrivo di nuove unità di personale, si amplia per il pensionamento di alcuni colleghi. Tale carenza di personale comporta un considerevole aumento degli straordinari e delle ore a recupero, nonché una notevole problematica nel programmare le giornate di ferie.

CARENZA DPI

molte lamentele che arrivano a questa O.S. riguardano la gestione e l’organizzazione della lavanderia e del magazzino centrale in merito alla decontaminazione dei DPI usati in intervento, con tempi biblici per avere indumenti idonei essenziali per il corretto svolgimento del nostro servizio. Fermo restando che alla base ci sia un corretto mantenimento ed utilizzo da parte dell’operatore stesso è impensabile che manchi una celere ed efficace sostituzione o ripristino dei dispositivi di protezione sia sul territorio continentale che al distaccamento di Portoferraio sull’isola d’Elba

PROBLEMATICHE SERVIZIO MENSA

Ci vediamo purtroppo costretti a imputare Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno le colpe per non aver fatto rispettare adeguatamente il contratto del Servizio di Ristorazione dalla ditta appaltatrice a discapito di tutto il personale VF; in particolare dobbiamo segnalare la mancata manutenzione delle attrezzatture, la sanificazione dei locali non conforme al progetto di gestione, la scarsa qualità e qualità delle derrate alimentari.

ATTEGGIAMENTO DIRIGENTI E DIRETTIVI

Tutte le problematiche sopra elencate hanno, come tratto comune, una carenza di comunicazione ed interazione con tutta la parte dirigenziale del comando, inteso sia nei rapporti tra Comando e Organizzazioni Sindacali che nei settori, tra responsabili ed addetti. Le mancate informative hanno prodotto come evidente un’agitazione sindacale con tutte le sigle riunite, ricordiamo che tutto ciò che concerne l’organizzazione del lavoro deve essere concordato o quantomeno messo a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali.

Il coordinatore generale FNS CISL LIVORNO RICCARDO BALLERI

