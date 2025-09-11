Home

11 Settembre 2025

Livorno 11 settembre 2025 I Vigili del Fuoco di Livorno partecipano alla Stair Climbing Challenge

I Vigili del Fuoco di Livorno, per onorare la memoria dei vigili del fuoco di New York deceduti nell’attentato alle Torri Gemelle del 2001, hanno partecipato in data odierna alla Stair Climbing Challenge.

L’iniziativa, lanciata per la prima volta nell’anno 2005 negli Stati Uniti, ha attratto, anno dopo anno, sempre più partecipanti desiderosi di rendere omaggio agli eroi del World Trade Center.

A partire dalle ore 9,30 un gruppo di vigili del fuoco liberi dal servizio ha effettuato la salita e la discesa per 10 volte degli 11 piani della Torre Direzionale di Livorno, sita in via Giotto Ciardi n. 8, percorrendo in tal modo lo stesso numero di gradini fatti dai 343 vigili del fuoco newyorkesi che hanno perso la vita l’11 settembre 2001 nel crollo delle Torri Gemelle.

Il Comandante di Livorno, Pietro Vincenzo Raschillà, presente durante l’intera prova che si è conclusa con un momento di raccoglimento, ha espresso vivo apprezzamento per questa libera iniziativa intrapresa dai pompieri livornesi, ricordando l’alto senso di sacrificio dei colleghi scomparsi in quel drammatico evento nel tentativo di salvare la vita a coloro i quali erano rimasti intrappolati all’interno delle due Torri.

Il Comandante Raschillà ha poi voluto ringraziare sia la Società Marilia Amministrazioni Condominiali per aver reso disponibile l’immobile e per aver fornito tutto il necessario supporto logistico oltre che il personale della Croce Rossa Italiana che ha garantito la propria presenza lungo tutto il percorso in caso di assistenza sanitaria.