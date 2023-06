Home

I Vigili del Fuoco di Livorno soccorrono una persona e un cane sulla scogliera delle “Vaschine”

21 Giugno 2023

Livorno 21 giugno 2023 – I Vigili del Fuoco di Livorno soccorrono una persona e un cane sulla scogliera delle “Vaschine”

Nella mattina di oggi, intorno alle 11.50, un’operazione di salvataggio è stata effettuata dai vigili del fuoco di Livorno in collaborazione con il nucleo sommozzatori VVF e il personale nautico. L’intervento è stato necessario per recuperare una persona infortunata che si trovava sulla scogliera in via del Littorale, precisamente nelle vicinanze delle “Vaschine”.

La persona, che era caduta sulla scogliera, è stata prontamente soccorsa e trasportata via mare fino al moletto di Antignano. Qui, è stata affidata al personale sanitario del 118 per ricevere le cure necessarie. Durante l’operazione di salvataggio è stato recuperato anche un cane.

Il cane, che era rimasto accanto al suo padrone infortunato, è stato anch’esso recuperato e trasportato al moletto di Antignano. Qui, è stato affidato al personale dell’associazione Anpana, che si prenderà cura del suo benessere.

L’intervento congiunto dei vigili del fuoco, del nucleo sommozzatori e del personale nautico ha garantito il rapido salvataggio della persona infortunata e del suo fedele amico a quattro zampe. .

In conclusione, l’intervento dei vigili del fuoco di Livorno, in collaborazione con il nucleo sommozzatori e il personale nautico, ha permesso il recupero sicuro di una persona infortunata e del suo cane dalle scogliere delle “Vaschine”. Questa operazione sottolinea l’importanza del loro ruolo nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

