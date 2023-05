Home

Provincia

Piombino

13 Maggio 2023

I vigili del fuoco salvano un cane caduto nella scogliera

Intervento dei vigili del fuoco alle ore 3.00 di stanotte in soccorso ad un cane in via del Popolo adiacente a piazza Bovio a Piombino

L’animale, un cane pittbull di due anni, era caduto nella scogliera sottostante e, grazie alla fitta vegetazione, non aveva riportato nessuna ferita.

Utilizzando l’autoscala il personale dei vigili del fuoco effettuata manovra Saf calando l’operatore che imbracava l’animale con apposita attrezzatura permettendo il recupero in sicurezza.

Il cane veniva poi consegnato direttamente al padrone presente sul posto.

