“I voucher per l’occupabilità a vantaggio dei lavori stagionali”, convegno al Cisternino di Città

Cronaca

15 Aprile 2023

Livorno 15 aprile 2023

“I voucher per l’occupabilità a vantaggio dei lavori stagionali” è il titolo del convegno in programma lunedì 17 aprile dalle ore 9.30 al Cisternino di Città (largo del Cisternino, 13).

Organizzati nell’ambito del Patto locale per la Formazione, i lavori contribuiranno a tratteggiare i voucher formativi just in time e le modalità di presentazione delle domande. Si tratta di strumenti necessari per rispondere in maniera concreta alle richieste di professionalità espresse dalle imprese del territorio, soprattutto nel campo del settore stagionale, fornendo la formazione adeguata ad un efficace incontro domanda/offerta di lavoro.

L’evento, che registrerà la presenza dell’assessora al Lavoro e alla Formazione della Regione Toscana Alessandra Nardini, avrà una duplice valenza, rappresentando anche il momento dell’allargamento del Patto per la Formazione con l’ingresso della Provincia di Livorno e dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro.

La tavola rotonda sarà aperta da Gianfranco Simoncini, assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico del Comune di Livorno, mentre l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, rappresentata da Rita De Giorgi, Fabio Soldaini e Maria Grazia Dainelli, avrà il compito di illustrare la misura dei voucher formativi.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi inviando i nominativi alle seguenti email: mbennici@comune.livorno.it; qdibartolo@comune.livorno.it.

