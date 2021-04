Home

16 Aprile 2021

Livorno, 16 aprile 2021 – Ibrahimovic in cantiere da Benetti a Livorno. Comprerà uno Yacht da 20 milioni?

In tuta da ginnastica e con l’inconfondibile codino: Zlatan Ibrahimovic, immortalato da MOW mentre visiona lo yacht “Rebeca”, panfilo creato nel 2020 dal cantiere Benetti di Livorno. Come riferisce il magazine lifestyle di AM Network, sarebbe già la seconda volta che Ibrahimovic visiona il natante, forse in trattative per l’acquisto. Lo yacht misura 40 metri e ha tre ponti, forniti di: 5 cabine, palestra, vasca jacuzzi e dispone anche di una piscina a livello del mare, per un valore di circa 20 milioni di euro.

