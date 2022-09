Home

8 Settembre 2022

IdeaLi riprende l’attività con la presentazione del libro “Città Italia”

Oggi alle 19 in sala Ferretti in Fortezza Vecchia, presente anche l'autore Roberto Bernabò

Livorno 08 settembre 2022 – L’associazione IdeaLi riprende l’attività dopo la pausa estiva con un incontro che vuole servire da stimolo per una riflessione sul futuro della nostra città.

Oggi, giovedi 8 settembre alle ore 19, nella Sala Ferretti in Fortezza Vecchia si terrà la presentazione del libro CITTA’ ITALIA – dieci visioni e dieci città per una nuova agenda della provincia italiana di Roberto Bernabò.

Un’analisi del ruolo e delle potenzialità delle città piccole e medie, tornate al centro del discorso pubblico durante la pandemia. Cariche di storia, abitate da più della metà degli italiani, hanno una posizione centrale nello sviluppo socio-economico del Paese e hanno bisogno più che mai di una visione al passo con la complessità della società e con la velocità della trasformazione che stiamo vivendo.

«….chi ha creato le nostre città nel Duecento, Trecento, o nel Settecento. L’ha fatto anche per noi con un’idea di comunità in testa. E noi oggi ci viviamo, e bene. Ecco, non dobbiamo rifarne le mura, che ci sono, dobbiamo ricostruire la trama della vita dentro le mura: questo è il punto fondamentale”

Sarà presente l’autore, Roberto Bernabò. Interverrà Giuseppe Ianaccone – professore di Elettronica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa. L’incontro sarà moderato da Cristiano Meoni.

“Nello spirito di dare vita ad un confronto stimolante e costruire relazioni e comunità, per chi avesse piacere di conoscerci e continuare la conversazione, alla fine dell’incontro ci tratterremo per un aperitivo nella quadratura dei Pisani” rendono noto gli organizzatori.

