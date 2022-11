Home

Rubriche

Cibo e bevande

Idee menù vegano: 3 idee per un pranzo gustoso e originale

Cibo e bevande

24 Novembre 2022

Idee menù vegano: 3 idee per un pranzo gustoso e originale

24 novembre 2022

Un menu vegano senza rinunciare a gusto e sapori deliziosi è possibile! Ecco 3 ricette vegane golose e originali, dal primo al dolce.

Spaghetti integrali con finocchi, pinoli e limone

Gli spaghetti integrali con finocchi, pinoli e limone sono un primo piatto ideale per aprire il menu vegano con un sapore fresco e delizioso. Cucinare questo primo richiede al massimo 15 minuti totali. Ecco gli ingredienti necessari per 4 persone:

320 g di spaghetti integrali

2 finocchi grandi

30 g di pinoli

il succo di un limone

½ cipolla

olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.

Dopo aver lavato e mondato i finocchi, tagliarli a fette sottili e metterli da parte.

Stufare in padella la cipolla insieme all’olio e un pizzico di sale. Nel frattempo, cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata. Aggiungere in padella pinoli, succo di limone e fettine di finocchio e saltare il tutto per 5 minuti.

Scolare gli spaghetti direttamente in padella e saltare per qualche minuto. Se necessario, aggiungere un paio di cucchiai di acqua di cottura. Infine, spolverare la pasta con un po’ di pepe.

Polpette di ceci

Altra ricetta per un menù vegano sfizioso sono le polpette di ceci, molto semplici da realizzare. Le polpette di ceci possono essere servite calde o fredde come antipasto, aperitivo o secondo, accompagnate da un contorno di verdure e salsa allo yogurt. La preparazione del piatto richiede pochissimi ingredienti e circa 30 minuti.

Gli ingredienti necessari a preparare le polpette di ceci per quattro persone sono:

400 g di ceci cotti e tritati

100 g di farina di ceci

50 g di latte di soia

20 g di olio extravergine di oliva

peperoncino q.b. (opzionale)

Dopo aver lessato e tritato finemente i ceci aggiungere sale, peperoncino, olio extravergine di oliva e latte di soia per ammorbidire il composto. Con le mani umide formare delle polpette di medie dimensioni e infarinarle delicatamente nella farina di ceci.

In una padella antiaderente riscaldare un filo d’olio e poi aggiungere le polpette che saranno pronte quando saranno cotte su tutti e due i lati. Lasciare freddare e servire.

Torta al cioccolato vegana

Il dessert che chiude il menu vegano è una torta al cioccolato vegan. Si tratta di un dolce molto facile da fare e ideale per soddisfare le voglie dei golosi di cioccolato. Per preparare la torta è ovviamente necessario utilizzare ingredienti vegani, ma il requisito fondamentale e che si tratti di un cioccolato buono e di qualità. Un buon esempio è il cioccolato vegano Venchi, brand italiano storico produttore di cioccolato.

In particolare, per questa torta servono:

200 g di farina integrale

50 g di zucchero grezzo

300 ml di latte vegetale

75 g di cacao amaro in polvere

70 ml di olio di semi

mezza bustina di lievito naturale

50 g di cioccolato vegano fondente almeno al 75%

Versare in una ciotola farina, cacao e zucchero. Aggiungere olio e latte vegetale precedentemente intiepidito e mescolare. Incorporare il lievito setacciato e mescolare con un cucchiaio di legno, facendo attenzione a non smontare il composto.

Aggiungere il cioccolato tagliato a pezzetti e mescolare. Versare il composto nello stampo e infornare a 180° per 25/30 minuti. Il risultato sarà delizioso.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin