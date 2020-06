Home

Idee viaggio in Lombardia: ecco tante soluzioni per passare un fantastico weekend

24 Giugno 2020

Idee viaggio in Lombardia: ecco tante soluzioni per passare un fantastico weekend

Siete dei veri e propri amanti delle gite fuoriporta? Sono quelle particolari escursioni che vengono organizzate anche un po’ alla buona, ma che poi portano spesso e volentieri a scoprire dei posti davvero meravigliosi.

E la Lombardia, da questo punto di vista, è una delle Regioni che offre di più nell’intera penisola italiana.

Infatti, ci sono veramente tantissime perle naturali dislocate su un po’ tutto il territorio.

Alla scoperta dell’isolotto di San Biagio

Nel caso in cui amiate il sole, il lago e quelle emozioni che solo solcando certe meravigliose acque si possono provare, allora c’è una vera e propria perla sul Garda; ovvero l’isolotto di San Biagio, a cui si può facilmente arrivare da Manerba, magari sfruttando la possibilità di organizzare un evento particolare per festeggiare a bordo di un motoscafo, dando un’occhiata ad una delle tantissime proposte di Bertoldiboats.com che si occupa dell’organizzazione di un gran numero di eventi in barca, tra feste di compleanno, ma anche cene romanticissime e feste di laurea, piuttosto che di anniversari di matrimonio.

L’isolotto di San Biagio è stato ribattezzato anche come l’Isola dei Conigli. Da queste parti troverete un gran numero di coniglietti, che ormai si sono abituati al fatto di dover condividere tali spazi con gli umani.

Dal lago di Como a San Pellegrino Terme

Sempre per restare in orbita lago, cosa c’è di meglio che visitare la stupenda Laglio?

Laglio affaccia direttamente sul lago di Como nelle giornate di sole, con il sole azzurro libero da nuvole, diventa un panorama quasi mozzafiato.

Tra tante ville, stupende case realizzate in pietra e pure uliveti come se piovessero: oltre, naturalmente, ad un silenzio che permette ancora di più di focalizzarsi unicamente sulla natura.

Spesso e volentieri, però, mancano degli ottimi spunti per poter organizzare una gita per trascorrere il weekend in maniera differente oppure altri giorni in totale relax.

In Lombardia, in effetti, ci sono tantissimi luoghi meravigliosi, ma qualche consiglio può effettivamente tornare sempre utile.

Ad esempio, a San Pellegrino Terme, potrete trovare tutto ciò che serve per passare qualche giorno nel più completo relax, con un fascino unico della nuova spa caratterizzata da un fantastico stile liberty.

Oltre 6 mila metri quadrati dedicati al benessere: se passate dalle parti di Bergamo, un tuffo diventa quasi obbligatorio.

Soncino e il Castello di Vezio a Perledo

Passando invece da Cremona, una visita la merita Soncino:

si tratta di uno dei borghi più belli dell’intera penisola italiana, con una storia molto affascinante, ma difficile alle spalle.

Soncino infatti è sempre stata oggetto di aspre contese tra il Veneto e la Lombardia.

Spostandoci, invece, verso Lecco, ecco che una bella gita al Castello di Vezio, in località Perledo, è sicuramente consigliato.

Da queste parti potrete restare senza parole di fronte a ponti levatoi e tutto quello che caratterizza la vita di corte di svariati secoli or sono.

Se la vostra passione sono le antiche dimore delle famiglie aristocratiche di un tempo, ecco che la Fondazione Lamberti a Codogno, in provincia di Lodi, rappresenta una di quelle mete che non si possono perdere.