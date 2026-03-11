Home

“Identitá In Dialogo”: al Cecioni di Livorno parte il progetto educativo promosso dallo Spi-Cgil

11 Marzo 2026

“Identitá In Dialogo”: al Cecioni di Livorno parte il progetto educativo promosso dallo Spi-Cgil

Livorno 11 marzo 2026

“Identità in dialogo: crescere con consapevolezza tra diritti, diversità e relazioni” è il titolo del progetto che verrà svolto al Liceo Cecioni di Livorno a partire da oggi 11 marzo fino al 26 marzo.

È stato possibile realizzare il progetto grazie alla donazione allo Spi-Cgil lega 4 di Salviano del ricavato dello spettacolo “Cambiamo musica”, realizzato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il progetto – proposto dalle sindacaliste Spi-Cgil Licia Mataresi e Rita Anichini – è stato elaborato e definito dalla psicologa Fiorella Chiappi e dall’ esperto cinematografico Massimo Ghirlanda.

Grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Rino Bucci è stato possibile coinvolgere due classi del Liceo Cecioni.

I ragazzi e le ragazze avranno la possibilità di confrontarsi, acquisire delle consapevolezze sulle diversità, sui diritti e sulle parità di genere:

risorse per costruire identità personali solide e flessibili. In questo percorso educativo si alterneranno confronti attivi e riflessione critica a visione di films su temi legati a identità, stereotipi di genere, relazioni affettive.

Il progetto prevede un premio finale che verrà assegnato ad un elaborato (disegno, cortometraggio, poesia….) sui temi affrontati durante il percorso.