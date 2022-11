Home

IES Mvtomei a Castelfranco per il derby contro i locali dell'Imballplast

19 Novembre 2022

IES Mvtomei a Castelfranco per il derby contro i locali dell’Imballplast

Livorno 19 novembre 2022

È di nuovo tempo di derby in casa IES MVTomei: dopo la vittoria di Modena e la sconfitta a testa altissima nell’ultimo turno contro i laziali del Civita Castellana la squadra da Massimiliano Piccinetti si appresta ad affrontare oggi, sabato 19 alle 17.30 al PalaBagagli di Castelfranco i padroni di casa dell’IMBALLPLAST ARNO1967 nell’incontro valevole per la settima giornata di campionato.

I nero-verdi, già incontrati dalla squadra dei Vigili del Fuoco nell’ultima amichevole pre-campionato, sono reduci da tre vittorie consecutive con Sir Safety Perugia, Edotto-Rossi Ascensori Foligno e Moma Anderlini Modena: un filotto che ha fatto arrampicare i pisani al settimo posto dopo un inizio di stagione sottotono. I biancorossi di coach Piccinetti occupano al momento la decima posizione, la prima utile per la salvezza diretta frutto delle due vittorie esterne a Prato e Modena.

“L’amichevole con Castelfranco fu la nostra migliore uscita del precampionato- spiega l’allenatore dello IES Massimiliano Piccinetti – i nostri avversari sono partiti lenti, ma vengono da una buona striscia di risultati, ci conosciamo molto bene e sono in ottimi rapporti con il loro allenatore. Sono convinto che se mettiamo in campo la stessa prestazione fatta con Civita Castellana potremo giocarcela con tutte. È un campionato equilibrato, se si escludono le ultime tre del girone che al momento stanno facendo fatica devo ammettere che dopo ogni turno escono un po’ dei risultati a sorpresa, nessuna partita ha un esito già scritto. Io sono contentissimo di come stiamo e di come stiamo trovando i sistemi di gioco; a lungo andare avremo soddisfazione dell’impegno profuso finora. Sono contento anche per come il nostro nuovo giocatore Ian Poli si stia integrando nel gruppo”.

I convocati nell’IMBALLPLAST ARNO 1967: Testagrossa, Sanminiatesi, Crescini, Berberi, Nicotra, Mannucci, Marini, Ammananti, Da Prato, Taliani, Badii, Gaser, Ceccherini, Stagnari. All.: Mattioli.

I convocati di IES MVTomei: Wiegand, Morelli, Imbriolo, Gori, Poli, Costa, Grassini, Riposati, Puccinelli, Lupo, Langella, Facchini, Croatti, Baracchino. All. . Piccinetti-Rossi.

