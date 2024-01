Home

Igiene ambientale, USB entra in REA spa. Una nuova idea di sindacato cresce e si consolida in Reti Ambiente e in tutto il settore

12 Gennaio 2024

Livorno 12 gennaio 2024 – Igiene ambientale, USB entra in REA spa

In data 10 gennaio, a Rosignano, si sono svolte le assemblee informative con i lavoratori e le lavoratrici della REA Spa, società pubblica di igiene ambientale che, insieme ad altre società della costa, fanno parte del Gruppo Reti Ambiente Spa.

E proprio in questo senso l’incontro si è svolto alla presenza dei delegati di Geofor Pisa e Aamps di Livorno in cui USB ha già una forte presenza e radicamento sindacale contando oltre 300 iscritti ed iscritte.

Le assemblee sono state l’occasione per presentare la nostra organizzazione sindacale, il lavoro svolto nel settore e le conquiste ottenute in questi ultimi anni.

Gli aspetti legati al salario e alla contrattazione integrativa prima di tutto. In un periodo in cui il carovita crescente si fa sentire sempre di più e i salari sono fermi al palo. Il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza, il rispetto dei protocolli e delle normative. La rappresentanza sindacale all’interno della società pubblica dopo anni di immobilismo da parte delle altre organizzazioni sindacali presenti.Questi, in estrema sintesi, alcuni dei temi affrontati nel confronto con i lavoratori e le lavoratrici.

USB ha un approccio diverso nel fare sindacato. Un approccio che ha portato in questi anni a crescere e consolidare la propria presenza nel settore.

Un diverso modo di fare sindacato che parte dai lavoratori e che ha permesso di diventare il primo sindacato in Geofor e costituire una forte e radicata rappresentanza in Aaamps, coinvolgendo persone che avevano ormai perso fiducia nelle organizzazioni sindacali. Un fare sindacato che parte dalle lotte, dalla coerenza e dalla trasparenza. Senza compromessi a ribasso e senza equilibri da mantenere.

A seguito della riunione un gruppo di lavoratori ha aderito formalmente all’Unione Sindacale di Base andando a formare la prima struttura USB all’interno di REA.

