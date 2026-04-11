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“Igor. L’eroe romantico del calcio”, stasera al cinema 4 Mori

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11 Aprile 2026

“Igor. L’eroe romantico del calcio”, stasera al cinema 4 Mori

Livorno, 11 aprile 2026 –

Dopo la presentazione in anteprima al Bif&st di Bari e il successo di pubblico in tutta Italia, oltre alle ottime recensioni della stampa di settore, torna a Livorno “Igor. L’eroe romantico del calcio”, il

documentario su Igor Protti prodotto dall’Associazione Culturale Bredenkeik e distributito da PianoB, con la regia di Luca Dal Canto.

Oggi (ore 18) l’appuntamento è al Cinema 4 Mori. Saranno presenti in sala il regista e l’ autore Alberto Battocchi che introdurranno il film.

L’anteprima livornese dello scorso 2 aprile è stata una serata magica, alla presenza dello stesso Igor Protti, durante la quale i quasi 500 spettatori hanno provato emozioni incredibili nel ripercorrere cinematograficamente la carriera e i trionfi di Igor, dalla sua infanzia a Rimini fino all’eroico ritorno a Livorno nel 1999, passando per gli anni baresi di un calcio che fu, per il gol nel derby capitolino con la maglia della Lazio e la parentesi napoletana.

Il film, che vede la partecipazione di illustri calciatori come Fabio Galante, Giorgio Chiellini, Sandro Tovalieri, Beppe Signori, Walter Mazzarri e Osvaldo Jaconi, compie uno scarto evidente rispetto ai documentari sportivi classici, adottando un linguaggio cinematografico ben strutturato e raccontando l’uomo prima che il campione.

Si delinea così la figura romantica di un eroe di provincia che rassomiglia a un personaggio byroniano o a un protagonista di un dipinto di Friedrich; un antidivo, un campione sui generis che ha sempre anteposto i sogni dei tifosi e delle città rispetto ai successi personali.

All’interno del film anche interventi di tifosi amaranto illustri quali Lenny Bottai e Bruno Rotelli e di docenti come Lamberto Giannini e Michele Corradi (Lingua e letteratura greca all’Università di

Pisa).

Dopo essere stato presentato a Bari, Rimini e Livorno, il film proseguirà poi il suo tour in tutta Italia. Prossime tappe principali Cagliari (13-14-15 aprile Notorius Cinema), Roma (17 aprile Madison Cinema, 19 aprile Azzurro Scipioni, 26 aprile Nuovo Cinema Aquila), Napoli (19 aprile America Hall) e Messina (28 aprile Cinema Lux).