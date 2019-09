Home

Politica

Igor Nencioni lascia il consiglio comunale, entra Lucia Grassi

Politica

13 settembre 2019

Igor Nencioni lascia il consiglio comunale, entra Lucia Grassi

Livorno – 13 settembre 2019 – Stella Sorgente a nome del Gruppo consiliare comunica che il nostro consigliere Igor Nencioni ha deciso di presentare le dimissioni per motivi personali e relativi alla non condivisione di alcune scelte di politica nazionale.

Siamo dispiaciuti per la scelta di Igor che rappresenta per noi un simbolo di impegno nel mondo dello sport e del sociale, oltre ad essere una persona di grande sensibilità politica e valori umani.

Precisiamo che tale decisione non ha alcuna attinenza con la linea del Movimento 5 Stelle locale e che i rapporti interni al nostro gruppo erano e sono ottimi.

Igor continuerà a sostenerci dall’esterno del Consiglio, con la sua forza e la sua determinazione.

Al suo posto entrerà Lucia Grassi, 54 anni, dipendente in un istituto di credito, persona molto valida e attivista del Movimento 5 Stelle di lunga data.

Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro a Lucia, sicuri che non si risparmierà nel dare il suo contributo all’attività del gruppo consiliare.

Vogliamo ringraziare ancora Igor per il suo impegno e per la sua correttezza nell’aver scelto di lasciare spazio ad un altro consigliere del Movimento 5 Stelle, anziché andare nel gruppo misto come hanno fatto diversi consiglieri di varie forze politiche in passato.