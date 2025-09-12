Home

12 Settembre 2025

Igor Protti affronta la radioterapia, ai tifosi: "Il vostro affetto è la mia forza, siete meravigliosi"

Igor Protti torna in ospedale: “Grazie tifosi, siete meravigliosi”

Il cuore amaranto torna a stringersi attorno al suo campione. Igor Protti, indimenticato bomber del Livorno e simbolo di una città, ha condiviso sui social un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni di salute, dimostrando ancora una volta la sua forza e il suo legame indissolubile con i tifosi.

Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia, Protti ha spiegato di dover affrontare un nuovo passo nel suo percorso di cure: “L’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per il vostro affetto!”.

Parole che hanno immediatamente scatenato una valanga di messaggi di vicinanza e sostegno da parte della comunità sportiva e dei tifosi, che da sempre vedono in lui non solo un campione sul campo, ma un esempio di umanità e di determinazione nella vita.

Protti non ha mancato di ringraziare chi gli è vicino in questo momento delicato: “I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori. Siete MERAVIGLIOSI!”.

Una dichiarazione che conferma il profondo legame tra l’ex bomber e la piazza livornese, che in questi anni non lo ha mai lasciato solo, trasformando l’affetto in un’onda di incoraggiamento che va ben oltre il rettangolo verde

