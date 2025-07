Home

5 Luglio 2025

Igor Protti in ospedale: “È una partita durissima, ma ce la metterò tutta”

Livorno 5 luglio 2025

L’ex bomber di Livorno e attuale volto del calcio italiano Igor Protti ha condiviso online, sui suoi social a circa tre ore fa, una foto che lo ritrae in ospedale, accompagnata da un emozionante messaggio per informare i suoi tifosi e amici di una battaglia che sta affrontando con coraggio.

Circa un mese fa, Protti ha scoperto un “ospite sgradito” nel suo corpo e ha subito un primo intervento chirurgico. “La prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese”, ha scritto. “È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere, ma ce la metterò tutta come sempre.”

L’ex attaccante, celebre per i suoi gol e le sue imprese con la maglia amaranto, ha ricevuto “un primo intervento chirurgico” e ora è pronto ad affrontare la chemioterapia o altra terapia specialistica. “Ho la mia grande e meravigliosa famiglia vicino a me, anche se non tutti possono esserci fisicamente”, ha continuato, ringraziando tutti coloro che lo sostengono: dallo staff medico agli amici e ai semplici tifosi.

Un lungo elenco di messaggi di solidarietà ha invaso i social:

“Siamo e sono al tuo fianco Igor. In ogni momento, in ogni secondo. Forza campione, forza amico mio, forza Igor”

“Il nostro eroe Igor! Forza.”

“Livorno sempre a lottare insieme a te”

“Forza Igor siamo tutti con te”

“Ti voglio bene Igor.”

Protti, ammette, potrebbe non riuscire a rispondere personalmente ai tanti messaggi. Ma il suo ringraziamento arriva forte e chiaro: “Vi mando un forte ed enorme abbraccio.”

Nel corso della sua carriera, Protti ha dimostrato grande determinazione, superando ostacoli e tornando in campo con grinta e passione. Oggi, questa sua “partita” è forse la più importante e simbolica, non solo per i suoi tifosi, ma per chi crede nel potere della speranza e della comunità.

Il nostro augurio è che questa battaglia venga affrontata con la stessa determinazione che ha sempre contraddistinto la carriera di Igor e che, un giorno, potremo leggere notizie nette e luminose come i suoi gol più belli.

