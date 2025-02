Livorno 5 febbraio 2025 “Igor Protti, l’eroe romantico del calcio”: in arrivo un documentario. Al via le riprese a Livorno

Partiranno nel mese di febbraio da Livorno le riprese di “Igor. L’eroe romantico del calcio”, un film documentario dedicato alla straordinaria carriera di Igor Protti, uno dei simboli del calcio italiano degli anni ’90. Prodotto dall’Associazione Culturale Bredenkeik, il progetto sarà diretto da Luca Dal Canto, che ne cura la regia insieme ad Alberto Battocchi, co-autore del soggetto e della sceneggiatura.

Il documentario, della durata prevista di 90 minuti, verrà presentato tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, con una distribuzione indipendente e successiva disponibilità su piattaforme OTT.

Un viaggio tra sport, cultura e valori umani

“Ho accettato subito di partecipare al progetto – ha dichiarato Protti – conoscendo già il valido lavoro di Alberto e Luca, in particolare il cortometraggio pluripremiato L’ultima figurina. Il documentario ha un taglio affascinante che va oltre la mia figura, esplorando parallelismi tra sport, società, calcio e cultura, portando con sé importanti messaggi”.

Il racconto partirà dall’infanzia di Protti a Rimini, passando per le sue esperienze con squadre come Messina, Bari, Napoli, Livorno e Lazio, sempre con il mare come filo conduttore. Il regista Luca Dal Canto sottolinea come Protti sia simbolo di un’epoca calcistica che ha segnato un’intera generazione: “La sua figura rappresenta un calcio più autentico e verace, lontano dai riflettori dei social media e vicino al cuore della gente.”

Una figura romantica e identitaria

Il progetto intende valorizzare anche il lato umano di Protti, simbolo di dedizione e spirito identitario per i territori portuali e popolari in cui ha militato. “Racconteremo le sue battaglie e il suo legame con la gente – ha dichiarato Battocchi – rappresentandolo come un vero eroe romantico, alla stregua dei grandi personaggi letterari.”

Le riprese e la partecipazione di grandi nomi

Le riprese, che si concluderanno entro l’estate, toccheranno città simbolo della carriera di Protti: oltre a Livorno, anche Bari, Messina, Rimini, Roma e altre località italiane. Sono previsti interventi di celebri giocatori, allenatori, giornalisti e scrittori che contribuiranno con testimonianze dirette.

La produzione ha già avviato la ricerca di sponsor interessati a sostenere il progetto. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo bredenkeik@gmail.com.