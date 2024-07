17 luglio 2024 – IKEA richiama alcuni modelli di caricabatteria VARMFRONT a causa del rischio di incendio

IKEA invita con urgenza tutti i clienti che abbiano acquistato il caricabatteria VARMFRONT 10 400 mAh (modello numero E2038) con data di produzione (anno-settimana) 2313, 2316, 2318 o 2319, e/o il caricabatteria VARMFRONT 5 200 mAh (modello numero E2037) con data di produzione (anno-settimana) 2318, 2319 o 2322, a cessarne immediatamente l’utilizzo e a contattare IKEA per avere la sostituzione del prodotto o un rimborso completo.

I prodotti IKEA sono sottoposti costantemente a una valutazione dei rischi e a test approfonditi per assicurarsi che siano in grado di resistere alle prove della vita quotidiana in casa e che siano conformi ai requisiti e alle normative vigenti in tutti i mercati in cui IKEA opera.

Ciononostante, siamo venuti a conoscenza del fatto che alcuni caricabatteria VARMFRONT possono comportare un rischio di incendio, a causa di un errore di produzione. L’errore è isolato alle unità con le date di produzione menzionate sopra.

I caricabatteria VARMFRONT aventi altre date di produzione non sono interessati da questo richiamo.

I caricabatteria VARMFRONT con data di produzione interessata da questo richiamo possono essere restituiti in qualsiasi negozio IKEA per ottenere un prodotto sostitutivo o un rimborso completo. Non è necessaria la prova d’acquisto (scontrino).

IKEA invita a controllare la data di produzione sul retro del caricabatteria VARMFRONT per verificare se il prodotto è interessato dal richiamo. Di seguito è riportato un esempio, con la data di produzione (anno-settimana) evidenziata in rosso: